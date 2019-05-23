Журнал Forbes назвал самые дорогие бренды мира 2019 года. ТОП-10 девятый год подряд возглавляет американская корпорация Apple.

Уточняется, что на данный момент стоимость «яблочного» бренда оценивается в 205,5 миллиардов долларов, что на 12% больше, чем в прошлом году. При этом известно, что впервые в истории оценка бренда преодолела отметку в 200 миллиардов долларов, сообщает GolfStrimInform.

Вторую строчку в списке занял Google, чей бренд оценивается в 167,7 миллиардов долларов. И наконец, замыкает тройку Microsoft с 125,3 миллиардов долларов.

В первую десятку лидеров также вошли такие компании, как Amazon (97 млрд долларов), Facebook (88,9 млрд долларов), Coca-Cola (59,2 млрд долларов), Samsung (53,1 млрд долларов), Disney (52,2 млрд долларов), Toyota (44,6 млрд долларов) и McDonald`s (43,8 млрд долларов).

Согласно опубликованному рейтингу, российские компании в список самых дорогих брендов не попали.

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