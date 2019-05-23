В Бишкеке состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе заседания министры рассмотрели ход работы по реализации итогов заседаний Совета глав государств-членов ШОС (г. Циндао, 9-10 июня 2018 года) и Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС (г. Душанбе, 11-12 октября 2018 года), сообщается на сайте ШОС.

В заседаении приняли участие Министр иностранных дел Республики Индии Сушма Сварадж, Министр иностранных дел Республики Казахстан Б.Б. Атамкулов, член Государственного совета, Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, Министр иностранных дел Кыргызской Республики Ч.А.Айдарбеков, Министр иностранных дел Исламской Республики Пакистан Ш.М.Куреши, Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров, Министр иностранных дел Республики Таджикистан С.Мухриддин, Министр иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камилов, а также Генеральный секретарь ШОС В.И. Норов и Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Д.Ф. Гиёсов. Заседание прошло под председательством Министра иностранных дел Кыргызской Республики Ч.А.Айдарбекова.

Отмечается, что министры рассмотрели вопросы, которые планируется рассмотреть на заседании Совета глав государств-членов ШОС в июне 2019 года в Бишкеке.

Министры отметили намерения Республики Индии, Кыргызской Республикии Республики Таджикистан добиваться избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, а также Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Российской Федерации и Республики Узбекистан — в члены Совета ООН по правам человека.

Отмечается, что министры отметили необходимость наращивания усилий в целях совершенствования архитектуры глобального экономического управления, развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Подчеркивая, что Всемирная торговая организация остается ключевой и универсальной площадкой для обсуждения многосторонней торговой повестки дня, они высказались за совместное противостояние любым проявлениям одностороннего протекционизма, активное взаимодействие в целях формирования мировой экономики открытого типа, укрепления инклюзивной, транспарентной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы.

Министры отметили, что одностороннее и неограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем противоракетной обороны наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств.

Министры подчеркнули, что сохранение космического пространства свободным от оружия и гонки вооружений отвечает интересам всего человечества. Они убеждены в важности совместных шагов по противодействию угрозам биологической безопасности, недопущению попадания оружия массового уничтожения в распоряжение террористических группировок, созданию международно-правовой базы, устанавливающей надежные гарантии неразмещения и использования любого вида оружия в космосе, а также разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.

Министры считают необходимым активно противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий, прежде всего сети Интернет, в целях подрыва политической, экономической и общественной безопасности государств-членов, а также пропаганды идей терроризма, экстремизма и сепаратизма. Они высказались против дискриминационных мер под любыми предлогами, которые препятствуют развитию взаимовыгодного международного сотрудничества в сфере цифровой экономики и коммуникационных технологий.

Министры приветствовали принятие 73-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН резолюций «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности» и «Противодействие использованию информационно-телекоммуникационных технологий в преступных целях» и призвали все государства-члены ООН к взаимодействию в целях дальнейшей выработки под эгидой ООН правил ответственного поведения государств в информационном пространстве и международно-правового документа по вопросам борьбы с использованием ИКТ в преступных целях.

Министры приветствовали принятие на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции «Просвещение и религиозная толерантность» (г. Нью-Йорк, 12 декабря 2018 года).

Министры подтверждают, что государства-члены ШОС, являющиеся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, выступают за неукоснительное соблюдение его положений и намерены тесно сотрудничать в процессе подготовки к Конференции 2020 года по рассмотрению действия ДНЯО.

Министры высказались за развитие сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с изменением климата и в этой связи отметили достижение договоренностей на 24-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Катовице относительно руководящих принципов по практической реализации Парижского соглашения.

Министры отметили усилия правительства и народа Исламской Республики Афганистан (ИРА), направленные на становление мирного, стабильного, экономически процветающего государства, свободного от терроризма, экстремизма и наркопреступности. Они высказались за продолжение международных усилий при центральной координирующей роли ООН по содействию политическому урегулированию и мирному процессу под руководством и с участием самих афганцев. В этой связи важное значение придается дальнейшему взаимодействию в различных многосторонних форматах, включая Контактную группу «ШОС-Афганистан», Московский формат консультаций и другие.

Министры дали положительную оценку итогам очередного заседания Контактной группы (г. Бишкек, 19 апреля 2019 года) и приняли решение внести на рассмотрение глав государств предложение о подписании Дорожной карты дальнейших действий Контактной группы «ШОС-Афганистан». Они также отметили намерение Республики Узбекистан провести во второй половине 2019 года в г. Ташкенте министерское заседание восьмой Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VIII).

Министры подтвердили общую позицию государств-членов ШОС о необходимости урегулирования ситуации в Сирии путем диалога на основе обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности этой страны. Они считают, что взаимодействие в рамках Астанинского формата создало необходимые условия для выполнения резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, продвижения процесса политического урегулирования под руководством сирийцев и самими сирийцами в целях поиска решений, отвечающих интересам народа САР. В этом контексте подчеркнута важность продолжения международных усилий по оказанию помощи Сирии в деле постконфликтного восстановления страны.

Министры подчеркнули важность развития взаимовыгодного сотрудничества ШОС с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу, партнерскими организациями и международными форумами. Они утвердили Дорожную карту по развитию взаимодействия Секретариата ШОС с наблюдателями и партнерами по диалогу.

Министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, подтверждая поддержку инициативы Китая «Один пояс, один путь», приветствовали итоги Второго форума международного сотрудничества ОПОП (г. Пекин, 25-27 апреля 2019 года) и отметили проводимую работу по совместной реализации этого проекта, в том числе усилия по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и ОПОП. Они высказались за использование потенциала стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в интересах формирования на пространстве ШОС широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного партнерства.

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