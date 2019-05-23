Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отклонил ходатайства о помиловании 99 лиц, осужденных к различным срокам лишению свободы.

В подписанном 6 мая этого года президентом указе, опубликованном на централизованном банке правовой информации Минюста РТ, отмечается, что ходатайства этих лиц после их рассмотрения отклонены в связи с характером и степенью общественной опасности совершенных ими преступлений.

Отмечается, что во внимание также принималась личность осужденных, размер причиненного вреда, их поведение в местах лишения свободы и представление Комиссии по вопросам помилования при президенте РТ.

Помилование — акт верховной власти (обычно главы государства), полностью или частично освобождающий осуждённого от назначенного или могущего быть назначенным впоследствии наказания, либо заменяющий назначенное ему судом наказание более мягким.

Полный список осужденных, которым отказано в помиловании:

1. Абдусамадов Джамолиддин Мансурович

2. Ахмадов Акрамбек

3. Бегматов Баротали Сафармадович

4. Беков Бобомурод Карохонович

5. Бердяев Тагойназар Худойназарович

6. Бобоев Диловар Зокирджонович

7. Бобомуратов Исматулло Рахматуллоевич

8. Бозоров Алихон Курбонович

9. Бураметов Юсуф Абдурашитович

10. Валиев Мухамаджон Саъдуллоевич

11. Валиев Насриддин Мирзомиддинович

12. Вохидов Азимджон Салохиддинович

13. Голик Алан Александрович

14. Губарев Павел Васильевич

15. Гафуров Зоир Рахматович

16. Гуломов Холназар Джурахоновича

17. Давлатмандов Алишер Давлатмандович

18. Доимов Хикматулло Тилохонович

19. Ёров Маъруфхуджа Одинаевич

20. Зокиров Равшан Абдурахмонович

21. Ибрагимов Тимур Хакимович

22. Идиев Азизджон Рахматшоевич

23. Каримов Раджабали Мадудович

24. Каримов Фарходжон Холматович

25. Киселёв Александр Викторович

26. Кахоров Иброхим Сатторович

27. Кахрамонихон Акбар Сухроб

28. Кодиров Сухроб Абдугафорович

29. Косимов Сафармад Давлатович

30. Косимов Холмурод Рахмонбердиевич

31. Курбонов Кароматулло Гафорович

32. Курбонов Абдуахад

33. Латифов Мехрубон Рахмоналиевич

34. Латифов Фозил Рахмоналиевич

35. Маджидов Акбарали Саидмуродович

36. Мамадалиев Курбонали Худжамкулович

37. Мелиев Чехрон Сухробович

38. Мираджабов Маруф Акрамович

39. Мирзоев Дилшод Рахимович

40. Музафаров Мамур Махсумович

41. Муродов Бахтиёр Шарофиддинович

42. Муродов Нурахмад Сайдахмадович

43. Муродов Рахмон Далиевич

44. Мусоев Иброхим Бобохонович

45. Назархудозода Нозим Тошбек

46. Одилов Орзу Камолович

47. Олимов Идрисхон Обиджонович

48.Охунов Хусейн Абдулвахобович

49. Очилов Фарход Хомидович

50. Пирмаев Икромджон Ашурматович

51. Разоков Ёкуб Абдурахмонович

52. Расулов Гафур Каюмович

53. Расулов Машраб Меликмуродович

54. Рауфов Дилшод Самеджонович

55. Рахимов Аминджон Джумабоевич

56. Рахимов Джамшед Тоджидинович

57. Рахматов Вахоб

58. Рахмонов Бахром Абдусаломович

59. Рахмонов Фарход Рустамович

60. Раджабов Махмадкарим Муминович

61. Раджабов Джамолиддин Саидбурхонович

62. Садритдинов Парвиз Асатович

63. Саидов Асрор Шамсович

64. Саидов Фазлиддин Сайфиддинович

65. Саломов Абдумалик Абдурасулович

66. Сафаров Джамшед Абдулхомидович

67. Солихов Пулоджон Манонович

68. Таваров Хокимхон Махмадалиевич

69. Тиллоев Джонибек Джурабекович

70. Тохиров Ахтам Кабирович

71. Тошев Садриддин Сангинович

72. Тураев Орифджон Джурахонович

73. Турсунов Дилшод Улмасович

74. Турсунов Собиржон Сулаймонович

75. Файзуллоев Лутфулло Хабибуллоевич

76. Фатхуддинов Мухаммад Хайбуллоевич

77. Холиков Равшан Кароматуллоевич

78. Холмуродов Мансур Гулмуродович

79. Холмуродов Умед Сафаралиевич

80. Хаитов Фарход Мукимович

81. Хайдаров Муродали Мирзоалиевич

82. Хакимов Хоким Хисориевич

83. Халимов Худойназар Додихудоевич

84. Хамидов Абдулхамид Хусейнович

85. Хамидов Равшан Набиевич

86. Хасанов Неъматулло Хикматуллоевич

87. Хасанов Саъдулло Хабибович

88. Джалилов Амирхон

89. Джумаев Хукмиддин Шарофович

90. Джумазода Икром Абдусалом

91. Джураев Рузикул Абдуллоевич

92. Джуракулов Сухроб Рустамович

93. Шамсуллоев Комилджон Саломович

94. Шарипов Ахмаджон Махмадшоевич

95. Шоймардонов Аъзам Авлиёкулович

96. Эмомова Саодат Абдуалиевна

97. Эргашев Сайфулло Гайбуллоевич

98. Якуббоев Илхом Умарович

99. Яров Равшан Сулаймонович

Шанс есть у каждого заключенного

В Таджикистане каждый заключенный в 2017 году получил шанс просить президента о помиловании один раз в год.

7 июня 2017 года Эмомали Рахмон подписал Указ о создании специальной комиссии по вопросам помилования при президенте Таджикистана.

Согласно подписанному президентом положении о спецкомиссии по помилованию, она будет консультативно-совещательным органом, обеспечивающим реализацию конституционных компетенций президента Республики Таджикистан по решению вопросов помилования.

"Вопросы помилования лиц, осужденных судами Таджикистана, а также судами других стран, которые отбывают наказание в Республике Таджикистан, решаются президентом на основании предложения комиссии. Президент может решать вопрос о помиловании непосредственно", - отмечается в приложении к Указу.

В задачи комиссии входит предварительное рассмотрение ходатайств по вопросам помилования и подготовка по ним предложений президенту.

Каждый осужденный, несмотря на тяжесть совершенного преступления и назначенный срок, имеет право раз в год направить ходатайство о помиловании на имя президента страны. Ходатайство направляется через администрацию закрытого учреждения, с приложением справки о его поведении, состоянии здоровья, семейного положения.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.