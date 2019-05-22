Столичный клуб «Истиклол» вышел победителем первого круга Чемпионата Таджикистана. С 19 очками, и большим отрывом от ближайших соперников. Сейчас они готовятся к играм АФК. У футболистов есть такая примета - не бриться перед игрой. Что еще помогает футболистам "Истиклола" в победах – из первых уст лучших игроков.