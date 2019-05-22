Сегодня, 22 мая, на границе Таджикистана и Кыргызстана на территории села Лаккон города Исфары вблизи села Карабак Баткенского района произошёл очередной конфликт.

Как сообщил «АП» пресс-секретарь города Исфара Икбол Ильёсзода, 22 мая 200 жителей селения Равота Баткенского района Кыргызстана вместе с вооруженными сотрудниками пограничных служб пересекли государственную границу Таджикистана не территории села Лаккон города Исфары, после чего таджикские пограничники совершили предупредительный выстрел в небо.

"Целью жителей Равота является захват таджикской территории. Эта территория даже не является спорной, а находится на территории Таджикистана", - сообщил Ильёсзода.

Он сообщил, что 10 дней назад другая группа из шести вооружённых киргизстанцев незаконно пересекала госграницу Таджикистана.

"Это очередная провокация кыргызской стороны, что препятствует работе межгосударственной комиссии по делимитации и демаркации границы", - подчеркнул он.

"Если ранее споры возникали на территории сел джамоата Ворух и Ходжи Ало, то сейчас споры распространяются на территории села Лаккон и Чирлгази, где жители села Чонтала Баткенского района продолжают строительство домов и другой инфраструктуры на неделимитированной границе", - говорит Икбол Ильёсзода.

Однако он не стал комментировать, из-за чего именно произошел конфликт.

Также Икбол Ильёсзода выставил видео на своей странице в Facebook, где видно вооруженных кыргызских пограничников. Кто-то говорит за кадром, что они пересекли таджикскую границу и находятся на территории Таджикистана.

Пограничная служба Таджикистана пока никак не комментирует инцидент.

Между тем, кыргызские СМИ сообщают, что стычка произошла на кладбище между жителями села Карабак Баткенского района и пограничниками Таджикистана, в ходе которой военные применили оружие, выстрелив в воздух.

"Жители села совершали поминальные молитвы. В это время появился таджикский пограничный наряд. Люди потребовали, чтобы военнослужащие покинули кладбище. Для разрешения конфликта на место прибыли пограничные представители двух государств. Во время переговоров граждане КР начали рыть яму на дороге по маршруту движения таджикских пограничников", - сообщает 24.kg, ссылаясь на сообщении Государственной пограничной службы Кыргызстана.

Кыргызская пограничная служба заявляет, что кладбище, где проводились поминальные мероприятия, находится на территории Таджикистана.

"Кладбище на участке Эски мазар находится в 150 метрах от условной линии государственной границы на территории Таджикистана. Данный участок местности не описан, но фактически используется гражданами Кыргызстана", - сообщает 24.kg ссылаясь на сообщение Государственной пограничной службы Кыргызстана.

Переговоры пограничников продолжаются. С жителями сел ведут разъяснительную работу.

В нашем сюжете вы можете узнать историю последних конфликтов на таджикско-киргизской границе: тогда были убиты люди.

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