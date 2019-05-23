АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 МАЯ 2019 ГОДА

- В Душанбе на площади «800-летия Москвы» под патронажем мэра столицы Рустама Эмомали состоится акция «Молодёжь – последователи лидера нации». До начала мероприятия, которое приурочено Дню молодежи, состоится шествие, в котором примут участие 6 тысяч молодых людей, представляющих различные сферы деятельности со всех регионов страны.

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- В главном зале Таджикского педагогического университета в рамках Дней культуры Австрии в Таджикистане состоится открытие выставки произведений известного австрийского художника Густава Климта.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 МАЯ

День молодежи Таджикистана.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 МАЯ

1892 – Родился художник, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Охунджон Якубов.

1937-1997 – Родился ученый–биолог Аликул Тураев.

1939 – Родился писатель и журналист Валерий Талвик.

1940 – Родился писатель и журналист Бахтиёр Муртазаев.

1946 – Родился ученый Абдуджаббор Сатторов.

1951 – Родился академик Алишер Абдуллоев.

1951 – Родился ученый–экономист, дипломат Шухрат Султонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Пасмурно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Пасмурно, дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 19-24 м/с, с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 18-23 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 15-20 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 12-17 тепла.

По районам республиканского подчинения – Пасмурно, дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 15-20 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, дождь, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Худжанд – Пасмурно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Бохтар – Пасмурно, дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, мгла. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 24-26 тепла.