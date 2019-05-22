10 комплектов спасательного оборудования фирмы «Холматро» (производства Нидерландов) для проведения аварийно-спасательных работ получил сегодня Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана.
Данная поддержка была осуществлена в рамках четырёхлетнего проекта “Укрепление потенциала снижения риска бедствий и реагирования", подписанного между КЧС, Правительством Японии и Программой Развития ООН в сентябре 2016 года.
В комплект спасательного оборудования входят: резаки, разжимы (расширители), комбинированные инструменты, комплекты для ликвидации ДТП, комплекты общего назначения, гидравлические стойки, механические и пневматические стойки, пневматические подушки низкого давления, пневматические подушки высокого давления, световой столб, ручной и механизированный инструмент и т.д.
В церемонии передачи приняли участие глава КЧС генерал-лейтенант Рустам Назарзода, Посол Японии Хаджимэ Китаока, Постоянный координатор ПРООН в РТ Пратибха Метха.
Глава КЧС в своем выступлении поблагодарил партнеров за предоставленную технику, и подчеркнул, что данное оборудование, несомненно, способствуют спасению многих жизней и облегчению труда спасателей.
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