Большинство граждан Таджикистана с безразличием относятся к перспективам внедрения в республике обязательного медицинского страхования.

Национальный банк  Таджикистан  проводит в настоящее время опрос, посредством которого намерен выявить отношение населения страны к обязательному медицинскому страхованию.

12:10 26 июня, 2018

Когда в Таджикистане запустят систему медстрахования?

В опросе уже приняли участие почти 3,9 тысяч человек, около 80% из которых высказались о том, что им все равно.

Более 12% респондентов поддерживают внедрение новой платной системы медицинского страхования,  а около 8% проголосовали «против», отмечая, что от этого не будет никакой выгоды населению.

На вопрос, «обращались ли Вы к страховым компаниям при наступлении страхового случая», подавляющее большинство (около 86%) ответили, что нет, не обращались. Еще 13% отметили, что обратились, но не получили страховую выплату.

А чуть более 1% респондентов ответили, что обратились и получили страховую выплату.

В настоящее время в Таджикистане страховые организации (независимо от формы собственности) в соответствии с Законом «О страховой деятельности» проводят добровольное медицинское страхование. 

11:34 18 мая

Страховой рынок Таджикистана: Кто есть Кто?

Внедрение обязательного медицинского страхования в соответствии с принятым еще в 2008 году законом «О медицинском страховании в РТ» планировалось начать в 2014 году. Однако данная инициатива властей была отложена сначала до 2017 года, а потом  до 2022 года.

Причину переноса начала внедрения новой системы в соответствующих структурах объясняют нехваткой средств.

На страховом рынке Таджикистана на начало этого года работало 19 компаний: 17 – негосударственных и 2 - государственных. Наиболее крупными из них по размеру уставного капитала являются СООО «Спитамен-Сугурта» (87,7 млн. сомони), ГУСП «Таджиксармоягузор» (15,6 млн. сомони), ГУП «Точиксугурта» (5,2 млн. сомони), ООО «СО «Муин» (2,4 млн. сомони).

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