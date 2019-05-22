Гулбегим Рахмонова. Одна из немногих фотографий женщины, которые остались у ее матери

Нишастамох, мать Гулбегим Рахмоновой, мигрантки из Таджикистана, которая умерла в подмосковном Клину от сердечного приступа, рассказала “АП”, что неизвестный человек выплатил долг в МДО «Хумо», который взяла ее дочь. Она выразила свою благодарность всем, кто помогает ей и детям Гулбегим.

“Незнакомый человек погасил кредит моей дочери, так нам сказали в “Хумо”: кредит ваш погашен. Долг составлял 6 000 сомони, - рассказала женщина. - Если честно, то люди, которые помогают детям Гулбегим, нам не представляются, кто они и где работают”.

По словам Нишастамох, каждый день к ним домой приходят три-четыре человека, они помогают деньгами, приносят продукты для сыновей погибшей женщины - Юсуфа и Абдулло.

Двое мальчишек Гулбегим остались круглыми сиротами Facebook

Мать говорит, что до сих пор не знает причины смерти своей дочери. Подруга Гулбегим, которая приглашала её в Россию на заработки, не отвечает на ее телефонные звонки.

Апа Нишастамох очень сожалеет, что она не знает нечего про эту женщину и не знает ни одного ее родственника.

Следует отметить, что после выхода новости про Гулбегим Рахимову на нашем сайте, многие люди просили найти контакты близких Гулбегим, чтобы помочь оставшимися сиротами детям женщины: их отец умер ранее.

Раджаби Мирзо, известный таджикский журналист и активист группы “Информация для размышления” в социальной сети Facebook, создал благотворительный фонд, чтобы люди могли помочь детям Гулбегим.

Сегодня, 22 мая, он написал на своей странице:

”На сегодняшний день я получил 22 554 сомони и 350 долларов США от благотворительных жителей Душанбе, мигрантов из России и из-за рубежа. Кроме того, в Худжанде, Пенджикенте, Кулябе и Бохтаре наши ответственные лица собирают деньги и потом сами отчитываются. Мы соберем все деньги из регионов Таджикистана и России в четверг, и мы хотели бы в пятницу на этой неделе отдать собранные деньги семье погибшей Гулбегим”.

Сбор денег для детей Гулбегим будет продолжаться до конца этой недели. Но некоторые пользователи Фейсбук предлагают продолжать сбор средств, и потом на собранные деньги купить квартиру сыновьям Гулбегим.

29-летняя Гулбегим в феврале этого года уехала на заработки в город Клин Московской области, чтобы заработать деньги и прокормить своих детей, оставшихся на ее плечах после смерти мужа, а также оплатить проценты по банковскому кредиту.

На родине женщина вместе с матерью Нишастамох продавала лепешки на рынке «Саховат».

Женщина проработала в России только три месяца. Утром 14 мая она была похоронена в Душанбе.

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