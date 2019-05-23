В Таджикистане дождливая погода этой весны может повлиять на урожай овощей и фруктов. Самыми уязвимыми в сезон нестабильной погоды являются абрикосы, персики, виноград, вишня, черешня, огурцы и томаты. Международные эксперты рекомендуют таджикским аграриям перейти к выращиванию овощей и фруктов в легких пленочных теплицах и парниках.
В Таджикистане эта весна выдавалась особенно дождливой. Так, уже завтра в страну снова вернуться ливни с грозами, которые продлятся до конца недели.
В связи с этим, садоводы и овощеводы Таджикистана выражают беспокойство о будущем урожае плодовых деревьев и овощей.
По их словам, самыми уязвимыми в сезон нестабильной погоды являются плодовые - абрикосы, персики, виноград, вишня, черешня, а также огурцы и томаты.
Нынешней весной нестабильная погода испытала на выносливость цветущие деревья.
Затем в середине мая опять пошли затяжные дожди, которые оказали отрицательное влияние на рост и будущий урожай агрокультур.
По словам садоводов, под угрозой находятся урожаи абрикосов, персиков, вишен и черешен. От избытка влаги болеют не только косточковые, но и некоторые бахчевые и овощи, например, огурцы и томаты.
Непогода уже успела сгноить часть этих культур на огородах и фермерских полях.
"Во влажную погоду из-за активного размножения грибка обратная сторона листа покрывается плесневидным налетом", - сообщил фермер Дуст Хабибов из Турсунзаде.
По его словам, дождливая погода сильно влияет на огурцы:
"Это самое теплолюбивое растение, - говорит он. – Если при благоприятной погоде мы собирали 1 тонну огурцов с 15 соток земли, то в дождливый сезон всего 300 кг. Так при непогоде мы теряем около 70 процентов урожая".
В итоге оптовая цена огурцов на рынке города Турсунзаде за последние два дня поднялась от 1,80 сомони до 3 сомони за килограмм. А перекупщики на базаре начали продавать их по 4-5 сомони за кило. В столице такая же история.
"От дождей также пострадали лук и помидоры, так как появились болезни, а чтобы побороть их, нужны средства химзащиты, которые стоят дорого и повлияют на себестоимость продукции", - считает другой фермер из Турсунзаде Мухаммад Шаймарданов.
По его прогнозам, в этом году будет маленький урожай персиков и ранних сортов винограда.
Урожай может быть невкусным
Специалисты говорят, что при весенней непогоде плохо и медленно раскрывают свои листья фруктовые деревья. Одним из уязвимых к погодным условиям культур считается виноград - низкая и влажная погода влияет на размер и плотность гроздей, вкусовые качества ягод.
Когда майские дожди погубили зеленые побеги с соцветиями, начали прорастать замещающие почки, но на них сформировались менее продуктивные грозди.
Кроме того, винограду не хватает солнечного тепла, вызревание урожая затягивается и понижается сахаристость ягод.
Из-за высокой влажности в садах и на полях повысился инфекционный фон, например, персики уже заболели антракнозом, и не все производители сельхозкультур имеют возможность регулярно обрабатывать свои растения препаратами для защиты от вспышки болезней.
Наибольшую опасность для растений представляют резкие колебания температуры, например, от 30 градусов жары до 12-14 градусов прохлады за короткий период.
Черешня под пленкой?
Чтобы меньше зависеть от погодных условий, международные эксперты советуют аграриям Таджикистана чаще использовать теплицы и парники для выращивания сельхозкультур.
Например, экономист инвестиционного департамента ФАО (Продовольственной организации ООН) Андрий Ярмак во время конференции «Тепличный бизнес Таджикистана: возможности и перспективы», которая прошла вДушанбе в феврале этого года, рекомендовал максимальное использование климатических преимуществ для выращивания продукции в лёгких теплицах без обогрева.
«Население земли растёт, поэтому нельзя исключить, что со временем, всё мировое сельское хозяйство перейдёт в закрытый грунт», - прогнозирует специалист.
По его словам, в развитых странах не только овощи, но и фрукты произрастают в пленочных теплицах.
«Например, в Италии большинство производителей черешни перешли в закрытый грунт, и это окупается более высокой ценой и урожайностью», - отметил он.
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