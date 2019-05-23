В Таджикистане дождливая погода этой весны может повлиять на урожай овощей и фруктов. Самыми уязвимыми в сезон нестабильной погоды являются абрикосы, персики, виноград, вишня, черешня, огурцы и томаты. Международные эксперты рекомендуют таджикским аграриям перейти к выращиванию овощей и фруктов в легких пленочных теплицах и парниках.

В Таджикистане эта весна выдавалась особенно дождливой. Так, уже завтра в страну снова вернуться ливни с грозами, которые продлятся до конца недели.

В связи с этим, садоводы и овощеводы Таджикистана выражают беспокойство о будущем урожае плодовых деревьев и овощей.

По их словам, самыми уязвимыми в сезон нестабильной погоды являются плодовые - абрикосы, персики, виноград, вишня, черешня, а также огурцы и томаты.

Дожди в апреле побили черешню Asia-Plus

Нынешней весной нестабильная погода испытала на выносливость цветущие деревья.

Затем в середине мая опять пошли затяжные дожди, которые оказали отрицательное влияние на рост и будущий урожай агрокультур.

По словам садоводов, под угрозой находятся урожаи абрикосов, персиков, вишен и черешен. От избытка влаги болеют не только косточковые, но и некоторые бахчевые и овощи, например, огурцы и томаты.

Непогода уже успела сгноить часть этих культур на огородах и фермерских полях.

"Во влажную погоду из-за активного размножения грибка обратная сторона листа покрывается плесневидным налетом", - сообщил фермер Дуст Хабибов из Турсунзаде.

Во влажную погоду из-за активного размножения грибка обратная сторона листа томатов покрывается плесневидным налетом Asia-Plus

По его словам, дождливая погода сильно влияет на огурцы:

"Это самое теплолюбивое растение, - говорит он. – Если при благоприятной погоде мы собирали 1 тонну огурцов с 15 соток земли, то в дождливый сезон всего 300 кг. Так при непогоде мы теряем около 70 процентов урожая".

В итоге оптовая цена огурцов на рынке города Турсунзаде за последние два дня поднялась от 1,80 сомони до 3 сомони за килограмм. А перекупщики на базаре начали продавать их по 4-5 сомони за кило. В столице такая же история.

"От дождей также пострадали лук и помидоры, так как появились болезни, а чтобы побороть их, нужны средства химзащиты, которые стоят дорого и повлияют на себестоимость продукции", - считает другой фермер из Турсунзаде Мухаммад Шаймарданов.

По его прогнозам, в этом году будет маленький урожай персиков и ранних сортов винограда.

Урожай может быть невкусным

Специалисты говорят, что при весенней непогоде плохо и медленно раскрывают свои листья фруктовые деревья. Одним из уязвимых к погодным условиям культур считается виноград - низкая и влажная погода влияет на размер и плотность гроздей, вкусовые качества ягод.

Когда майские дожди погубили зеленые побеги с соцветиями, начали прорастать замещающие почки, но на них сформировались менее продуктивные грозди.

Asia-Plus

Кроме того, винограду не хватает солнечного тепла, вызревание урожая затягивается и понижается сахаристость ягод.

Из-за высокой влажности в садах и на полях повысился инфекционный фон, например, персики уже заболели антракнозом, и не все производители сельхозкультур имеют возможность регулярно обрабатывать свои растения препаратами для защиты от вспышки болезней.

Наибольшую опасность для растений представляют резкие колебания температуры, например, от 30 градусов жары до 12-14 градусов прохлады за короткий период.

Черешня под пленкой?

Чтобы меньше зависеть от погодных условий, международные эксперты советуют аграриям Таджикистана чаще использовать теплицы и парники для выращивания сельхозкультур.

ФАО рекомендует построить больше теплиц JICA

Например, экономист инвестиционного департамента ФАО (Продовольственной организации ООН) Андрий Ярмак во время конференции «Тепличный бизнес Таджикистана: возможности и перспективы», которая прошла вДушанбе в феврале этого года, рекомендовал максимальное использование климатических преимуществ для выращивания продукции в лёгких теплицах без обогрева.

«Население земли растёт, поэтому нельзя исключить, что со временем, всё мировое сельское хозяйство перейдёт в закрытый грунт», - прогнозирует специалист.

По его словам, в развитых странах не только овощи, но и фрукты произрастают в пленочных теплицах.

«Например, в Италии большинство производителей черешни перешли в закрытый грунт, и это окупается более высокой ценой и урожайностью», - отметил он.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.