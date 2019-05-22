В Бишкеке допрошен и задержан бывший заместитель премьер-министра Кыргызстана Шамиль Атаханов по уголовному делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева, сообщает Фергана со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

21 мая Атаханов был доставлен в Следственную службу МВД, допрошен, а затем задержан в соответствии со статьей 98 Уголовно-процессуального кодекса («Порядок содержания задержанных по подозрению в совершении преступления») и водворен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

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Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие Батукаеву «острый миелобластный лейкоз (М2-вариант)», а также бывшие чиновники Министерства здравоохранения, пишет Фергана.

23 апреля 2013 года экспертная медицинская группа, созданная решением депутатской комиссии Жогорку Кенеша (парламента республики), исключила ранее выставленный Батукаеву диагноз и указала на фальсификацию фактов.

По делу задержаны бывший министр здравоохранения Динара Сагинбаева и бывший советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев. Они обвиняются в соучастии в коррупции, в подделке документов и служебном подлоге. На прошлой неделе по делу был допрошен бывший министр внутренних дел, депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев.

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Этнический чеченец Батукаев до 2008 года (до «коронации» этнического киргиза Камчи Кольбаева) являлся единственным уроженцем Киргизии, имевшим неформальный статус вора в законе. В 2006 году его приговорили к 16 годам за организацию бунта в колонии. В 2013 году Батукаеву диагностировали онкологическое заболевание в последней стадии и выпустили на свободу. Он в тот же день улетел в Чечню чартерным самолетом. Позднее выяснилось, что документы о болезни были поддельными.

Добиться экстрадиции Батукаева от властей России киргизские правоохранительные органы не смогли.

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