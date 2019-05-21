ГУВД Ташкента совместно с представителями налогового ведомства и Узбекского агентства автомобильного транспорта реализует ряд мероприятий по зачистке столичного аэропорта от нелегальных таксистов, сообщает Podrobno.uz.
Некоторое время назад в социальных сетях и средствах массовой информации, отмечает издание, прозвучали жалобы на таксистов-частников, назойливо предлагающих свои услуги в Международном аэропорту имени Каримова. Причем, не меньше, чем навязчивость, людей возмущала неоправданно высокая цена за услуги.
"ГУВД Ташкента, приняв во внимание сообщения пользователей соцсетей и журналистов, взяло ситуацию на контроль. На территории, отведенной для автотранспортных средств, регулярно проводятся мероприятия по выявлению таксистов, работающих без лицензии. Например, за апрель и 20 дней мая выявлено 43 таксиста-нелегала, к ним приняты меры административного воздействия в соответствии со статьей 176-3 (Занятие деятельностью по перевозке пассажиров автомобильным транспортом без лицензии) Кодекса об административной ответственности", – сообщили в правоохранительном ведомстве.
Однако, заметили в ГУВД, "бомбилы" не пропали полностью. Сегодня таксисты избрали другую тактику: сами они паркуются уже не на автостоянке на территории аэропорта, а где-нибудь подальше. А к выходу из аэропорта подсылают своих людей, которые зазывают клиентов.
"ГУВД Ташкента просит всех, кто столкнется с такой ситуацией, сообщать о нелегалах-таксистах и их помощниках сотрудникам органов внутренних дел, несущим службу на территории, прилегающей к Международному аэропорту, на телефоны 102 или 71−232−30−40 и 71−232−40−50. Фотографируйте таксистов без лицензии и тех, кто помогает им найти клиентов, уверяем вас: меры будут приняты", – заверили в ведомстве.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Почему делать ЭКО в Таджикистане лучше?
Мосты дружбы: Какие мосты соединяют Таджикистан с Афганистаном?
Китай оснастит «Телевидение Душанбе» передвижной телестудией
"Народный хафиз Таджикистана". Памяти хранительницы народных песен Нигины Рауфовой
В России осудили банду вооруженных лопатами таджикских разбойников
«Таджикфильм» объяснил, почему намерен взять под контроль деятельность таджикских блогеров
В Таджикистане дан старт Национальному проекту управления рисками стихийных бедствий
Таджикистан получит крупный кредит от Международной исламской корпорации
Глава ФСБ России: Около пяти тысяч боевиков ИГ находятся на границе Афганистана
Пострадавшие от взрыва в Душанбе подростки: Мы шли к бабушке, когда вырвалось пламя
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста