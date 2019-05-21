В начале месяца госучреждение «Таджикфильм» сообщило о том, что планирует взять под контроль контент, производимый таджикскими блогерами. Они даже обратились в администрацию Youtube с официальной просьбой не размещать их публикации без разрешения государственного учреждения.

По словам первого заместителя директора «Таджикфильм» по творчеству Толиба Рахматуллоева, ответа от видеохостинга они пока не получили, хотя отправили официальный запрос еще полтора месяца назад.

«Наш запрос был официальным, поэтому мы рассчитываем получить официальный ответ», - сообщил он.

В случае, если ответ будет положительным, госструктура разработает определенный план действий и процедур, которые должны будут проходить все таджикские блогеры и продакшн-студии, выкладывающие свой контент на видеопортале.

Заниматься этим будут сотрудники двух отделов «Таджикфильма» - международный и отдел, ответственный за сайты.

Толиб Рахматуллоев уверяет, что новые обязанности не будут отвлекать их от той работы, которой они занимаются сейчас.

«Это тоже входит в их обязанности», - поясняет первый заместитель директора «Таджикфильм» по творчеству.

"Порочат репутацию страны!"

Эта инициатива «Таджикфильма», по его словам, возникла потому, что все больше таджикских блогеров стали выкладывать во всемирную сеть публикации, которые портят репутацию страны. Они не соответствуют по техническим параметрам и производятся на самовольные темы, которые идут вразрез с местным менталитетом.

«Мы не против того, чтобы таджикские блогеры развивались, но нужно делать это в рамках приличий. Таджикистан – красивейшая страна с древнейшей историей и культурой, почему они не стремятся показать то, чем страна может гордиться? Вместо этого, некоторые из них снимают ролики, которые порочат честь и достоинство нации. По их мнению, это смешно, а на самом деле, они позорят страну на весь мир», - убежден Рахматуллоев.

В качестве одного из примеров он привел видеоролик, в котором показан осел с прикрепленным к нему сзади госномером от машины.

«Ну, разве это стоящий контент, которые нужно было выкладывать в сеть с отметкой страны?», – вопрошает он.

Также Рахматуллоев обеспокоен тем, что все больше продакшн-студий страны публикует свои фильмы на Youtube, указывая, что это производство «Таджикфильма», "хотя они не имеют к госучреждению никакого отношения, да вовсе не соответствуют стандартам кинематографа".

Самые популярные блогеры

Отыскать вышеупомянутое видео с ослом на видеохостинге нам не удалось.

Однако мы решили показать вам самых популярных таджикских блогеров, которые имеют тысячные армии подписчиков. И не всегда они снимают "порочащие" страну клипы.

Диловар Сафаров

В Youtube у него 143 тысячи подписчиков, в Instagram – 193 тысячи. В своих видео он рассказывает об уважении к старшим, о культуре поведения.

Махач

Его канал в Youtube имеет 25 тысяч подписчиков. Вместе со своими друзьями он обыгрывают смешные ситуации. Правда, по качеству исполнения реьята часто подвергаются критике.

Сабина

Это исключительный в практике таджикских блогеров случай. Девушка набрала в Instagram за 6 месяцев почти полмиллиона подписчиков (405 тыс). И всего опубликовав 80 фото и видео. На видео она просто снимает свое лицо.





Справка: "Таджикфильм" — таджикская киностудия художественных и документальных фильмов - был основан в 1930 году. Изначально там производили хроникально-документальные фильмы, а с 1932 года - художественные.

В период с 1938 по 1961 годы киностудия называлась Сталинабадская студия художественных фильмов, а с 1961 года - «Таджикфильм».

В начале 90-х на киностудии практически не снимали фильмов из-за отсутствия финансирования. Сотрудники киностудии выживали за счёт небольших международных заказов на видеофильмы и видеоролики. Затем пришло новое поколение, которое принесло с собой новые ценности, новое видение, новые темы.

В последние годы на киностудии были сняты фильмы «Бархурд», «Тасфия», «Дурбин», «Такси», «Вездесущий», «Плач танбура», «Белый воробей» и другие.

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