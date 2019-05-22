В таджикской столице сегодня открываются Дни культуры Австрии в Таджикистане. Мероприятие организовано Посольством Австрии в Таджикистане (резиденция в г. Нур-Султан, Казахстан), Министерством образования, науки и исследований Республики Австрия и Таджикским обществом дружбы и культурных связей с зарубежными странами.
В рамках проведения Дней культуры Австрии в Таджикистане в Душанбе пройдёт цикл мероприятий. Откроются они сегодня показом австрийского художественного фильма «Миграция» с субтитрами на русском языке, премьера которого состоится в кинотеатре «Зебуниссо».
23 мая в главном зале Таджикского педагогического университета состоится открытие выставки произведений известного австрийского художника Густава Климта.
Завершится цикл мероприятий концертом классической музыки, который состоится 24 мая в Союзе композиторов Таджикистана.
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