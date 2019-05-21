Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 мая ознакомился с презентацией перспективных инвестиционных проектов, планируемых к реализации в Ташкенте, сообщает Podrobno.uz.
Сейчас подготовлены 19 новых инвестиционных проектов на общую сумму более 617 миллионов долларов. В рамках этих промышленных проектов будет создано свыше 10 тысяч рабочих мест. Появится возможность ежегодного производства востребованной продукции объемом порядка 1 миллиарда долларов и экспорта товаров на более 290 миллионов долларов в год.
Проекты предусматривают выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и уровнем локализации, в том числе бытовой техники широкого ассортимента, лифтов и экскаваторов, насосов, водонагревателей, бумаги и строительных материалов, продуктов питания, средств бытовой химии, ювелирной и стеклянной продукции.
Предприятия намечено ввести в строй на базе неиспользуемых сооружений и площадей Ташкентского механического завода в течение 2019-2020 годов.
Президент РУ отметил, что такие проекты имеют важное значение для выпуска продукции с высоким спросом и обеспечения населения работой, дал указания по скорейшему запуску представленных проектов, эффективно используя существующую инфраструктуру города.
Ответственным лицам поручено разработать дополнительные проектные предложения на общую сумму не менее 1 миллиарда долларов, предусматривающие организацию производства востребованной промышленной продукции.
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El9 часов назад
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