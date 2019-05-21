Национальный банк Таджикистана объяснил причины острой нехватки американского доллара на внутреннем валютном рынке.

Основными причинами повышения спроса на доллар в регуляторе назвали рост отрицательного торгового баланса страны (превалирование импорта над экспортом) и сезонное увеличение производственной и коммерческой деятельности в весеннем периоде.

Кроме того, в регуляторе отметили рост валютных расходов государственного бюджета для строительства стратегических объектов и погашение государственного долга, что также влияет на объем наличности валюты на рынке.

«Пользуясь повышением спроса и недостаточным предложением иностранной валюты, некоторые субъекты спекулируют на неофициальном валютном рынке, что, в свою очередь, и является причиной существенной разницы между официальным и неофициальным курсом иностранной валюты», - отметили "АП" в Нацбанке.

В регуляторе подчеркнули, что для предотвращения деятельности неофициальных валютных рынков работают постоянно-действующие группы из числа сотрудников Генеральной прокуратуры и НБТ, которые пересекают проведение незаконных валютных операций.

По данным регулятора, ежедневно кредитные организации с целью продажи предоставляют наличную иностранную валюту на сумму $1,5 млн.

Дефицит доллара

На валютном рынке Таджикистана в последние недели ощущается острая нехватка американской валюты.

В банковских центрах обмена валюты практически отсутствует доллар, его можно получить лишь в некоторых банках в ограниченном объеме: не более $200 в одни руки.

Валютные запасы банков обычно заканчиваются до наступления обеденного перерыва. Таким образом, валюту даже в таких ограниченных размерах удается получать лишь не многим желающим.

Тем временем, обменять национальную валюту на доллар можно на так называемом «черном рынке»: у незаконно действующих валютчиков в любых объемах, но по завышенному курсу. Так, если в банках курс продажи американской валюты установлен на уровне 9,45 сомони, то на неофициальном рынке за один доллар требуют более 10 сомони.

Президент недоволен спекуляцией

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 10 мая этого года на встрече с руководством банковского сектора поручил разрешить ситуацию с нехваткой валюты в кратчайшие сроки.

Он отметил, что три года назад в надежде на улучшение обстановки на валютном рынке были ликвидированы сотни частных пунктов обмена валюты. Проводить эти операции доверили исключительно банкам.

Однако, по словам президента, получилось как в таджикской поговорке: «ушли от дождя, а попали под снег» («Хотели как лучше, получилось еще хуже», - прим. ред).

Эмомали Рахмон сослался на отсутствие контроля со стороны соответствующих структур, сказав, что «в банках нет доллара, а за их стенами зарабатывают деньги».

«Они сами же (банки, - прим. ред.) занимаются этим», - резюмировал тогда президент.

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