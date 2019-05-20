Владимир Зеленский 20 мая официально вступил на пост президента Украины. Его история феноменальна. Зеленский родился и вырос в депрессивном Кривом Роге, играл в КВН и прославился в Москве, вернулся в Киев и основал собственную комедийную студию «Квартал 95», снялся в роли президента в сериале «Слуга народа» — а после этого вступил в реальную политическую игру и в считанные недели превратил фаворита гонки Петра Порошенко в аутсайдера.
Во время предвыборной кампании журналисты «Медузы» Сергей Ерженков и Илья Жегулев отправились в Кривой Рог и Киев, поговорили с учителями, друзьями и коллегами Зеленского — чтобы понять, как «простой парень из Кривбасса» смог взять такую высоту.
Фильм о Владимире Зеленском — первый проект студии документального кино «Черный флаг». Эту студию «Медуза» запустила весной 2019 года.
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