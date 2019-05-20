Во второй половине мая Душанбе заполонили перелётные бабочки из семейства нимфалидов. Биологи говорят, что сейчас идёт большая миграция насекомых.
В народе этих бабочек называют по-разному – крапивницы, репейницы, чертополоховки: в зависимости от того, на каком растении они появились.
Идеальным условием для появления дневных бабочек, мигрирующих в Европу после зимовки в южных странах, стали тёплые майские дни и обилие растений-сорняков.
По словам эколога Джамолиддина Курбонова, репейницы в Таджикистане обитают в течение всего года, но нынешняя многочисленная популяция прилетела к нам из соседних стран по дороге в Россию, оттуда в Европу.
По словам кандидата биологических наук, эколога Алихона Латифи, речь идет об одной из крупных миграций этого вида за последние годы.
«Каждый год ученые и специалисты наблюдают явление миграции животного мира, в том числе и насекомых. Просто в этом году крапивниц стало больше», - говорит Латифи.
На вопрос: «Не наносят ли они вреда здоровью человека и экологии?», ученый ответил, что бабочки-крапивницы - безобидные насекомые.
Экологи вообще считают появление бабочек индикатором благоприятного экологического состояния столицы.
Дело в том, что эти насекомые очень чувствительны даже к малейшим изменениям в окружающей среде. И в городах с неблагоприятной экологией они жить отказываются.
«Это очень красивые бабочки, нужно наслаждаться, наблюдая за их движениями, радоваться, что столько красоты сразу заполнило пространство города», - посоветовал Латифи.
К нам летят и стрекозы
В этом году наблюдается также массовая миграция стрекоз. Чтобы полноценно изучить это явление, в Таджикистан прибыли ученые-биологи из других стран. Они утверждают, что климатические изменения также сказались и на этих насекомых.
В 2019 году сезон дождей был более продолжительным, и это привело к тому, что растительность стала буйно цвести.
«В природе всё происходит закономерно: чем больше пищи, тем больше тех, кто её будет поедать», - отметил директор Союза охраны природы и биоразнообразия Таджикистана Нурали Рахимов.
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Гость 1 час назад
Эколог говорит что бабочки живут в благоприятных условиях. А алюминиевый завод тоже экологически чистый что ли. Внутри завода полно таких бабочек . Через чур много стало в течение 2 дней
consultant1 час назад
Poczemu to baboczki tajikov bolshe pugayut czem buynaya korrupciya. Baboczki letyat dalshe, korrupciya ostaetsya.