16 мая, при участии компании «Формула 55», прошла пресс-конференция со спортсменом Бехрузом Ходжазода. На данной пресс-конференции чемпион рассказал о своих предстоящих ожиданиях в участии на Олимпийских играх и ответил на вопросы участников прошедшей конференции.

Вступительная речь началась со слов генерального директора компании «Формула 55» Бахрома Подчаева, который выразил слова благодарности спортсмену за вклад и пропаганду спорта в стране и пожелал победы на предстоящих играх.

«Одно из направлений компании «Формула 55» — это поддержка на постоянной основе всех отечественных спортсменов как по всей республике, так и за её пределами. Очень радостно видеть и слышать, что наши спортсмены выходят на мировой уровень. Это всё благодаря Вашему добросовестному труду, упорству, силе воли, терпению. Участие в Олимпийских играх – это еще одно грандиозное достижение для спортсмена в копилку его побед. С радостью хотим сообщить, что наш спортсмен, самбист Бехруз Ходжазода примет участие в Летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут уже в следующем году. Хотим пожелать победы и ярких спортивных достижений», - отметил Генеральный директор компании «Формула 55» Бахром Подчаев.

Таджикский самбист отметил, что все свои силы и усилия отдаст на то, чтобы победить на данном мероприятии.

«В первую очередь, хочу поблагодарить компанию «Формула 55» за поддержку спортсменов Республики и 2 год подряд поддерживают меня спонсированием. Это мотивирует нас на новые победы и достижение своих целей. Сделаю все от меня зависящее, чтобы на Олимпийских играх наш флаг был на первом месте!» - поделился своими впечатлениями о предстоящих играх, Чемпион мира по самбо Бехруз ХОДЖАЗОДА.

Ежегодно компания «Формула 55» проводит различного рода мероприятия и одним из таких мероприятий была церемония награждения «Лучший спортсмен года», где одним из номинантов был таджикский самбист, дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов Таджикистана и мира по самбо – Бехруз Ходжазода.

Напоминаем, что за последние 3 года лучшими спортсменами года, по версии пользователей сайта www.formula55.tj, становились Дилшод Назаров, Комроншох Устопириён и Хушкадам Хусравов.

«Формула 55» - больше чем ставки.