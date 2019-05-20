Сегодня многие компании создали своих ботов и с их помощью активно привлекают мобильную аудиторию на свои сайты. К этому числу относится и Спитамен Банк, который шагает в ногу со временем и не отстает от современных технологий.
На сегодняшний день Спитамен Банк является единственным на рынке безналичных расчетов страны, кто запустил в мессенджеры платежных ботов, позволяющих осуществлять такие операции, как оплату счетов за коммунальные услуги, электроэнергию, вывоз бытовых отходов, мобильную связь и интернет; осуществлять перевод денежных средств на карты Корти Милли, UnionPay, VISA, MasterCard и МИР), пополнять электронные кошельки, осуществлять контроль за движением средств и остатков на счетах, а также быть в курсе последних новостей и многое другое.
Как общаться с ботом Spitamen Pay?
Начать работу с ботом Spitamen Pay довольно просто и удобно. Для начала следует набрать в общем поисковике Telegram Spitamen Pay bot, и можно сразу вступить с ним в переписку. Чаще всего, для запуска бота вводится команда или предлагается нажать кнопку старта на виртуальной клавиатуре.
Для работы могут использоваться программируемые кнопки виртуальной клавиатуры, за счет которых бот превращается в мини-приложение с интуитивно понятным интерфейсом. Перед вами выходит главное меню, состоящее из нескольких разделов, которые доступны в бот-чате Спитамен Банка: «Мои карты», «Новости», «Курс валюты», «Spitamen Pay», «Служба поддержки», «Помощь» и др.
Опцию «Мои карты» могут использовать обладатели банковских карт национальной платежной системы Корти Милли и международных карт VISA и UnionPay, выпущенных Спитамен Банком. Услуга помогает совершать такие операции, как проверка и пополнение баланса, оплата коммунальных услуг, счетов за электроэнергию и утилизацию бытовых отходов, покупок в торговых точках, ресторанах, онлайн-магазинах и многих других местах.
«Новости» обеспечивают вас всей новой информацией о самых свежих продуктах, услугах и других мероприятиях Банка.
Раздел «Курс валюты» поможет быть в курсе изменений на валютном рынке, отправив соответствующий запрос, вы узнаете, по какому курсу Спитамен Банк конвертирует иностранные валюты или наоборот, чтобы не потеряться в цене и т.д.
Spitamen Pay подскажет вам, по какой ссылке можно скачать мобильное приложение Спитамен Банка и быть ближе со своей кредитной организацией.
«Служба поддержки» обеспечит вас информацией о координатах и контактах Спитамен Банка, включая географическое расположение, номера кол центра, короткий номер, телефон, сайт и другое.
На получение всей этой информации у вас уйдет не более пяти минут. А на операции по своей карте вы потратите и того меньше.
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