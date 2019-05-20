В аэропорту Душанбе открылся кабинет туристической милиции, а уже через несколько дней сотрудники туристической милиции отдела милиции по экологическим вопросам при МВД торжественно встретили первых иностранных туристов из Бразилии – хлебом, солью и традиционной тарелкой спелых таджикских фруктов.

Они рассказали о правилах пребывания в Таджикистане, местах, которые будут интересны для посещения, оказали юридическую консультацию, а также предложили брошюры с полезной информацией, которая может пригодиться туристу во время пребывания в стране.

Так выглядит информационная брошюра Фото МВД РТ

В частности, информацию об услугах туристической милиции, страховых компаниях, мобильной связи для туристов, такси, аэропортах, телефонах доверия и пр.

При желании туристы могут на месте запросить услугу сопровождения сотрудников отделения туристической милиции – по городу она бесплатная, сопровождение по регионам стоит 250 сомони.

Пока это единственный информационный кабинет туристической милиции по стране, но при должной поддержке такие информационные точки будут открыты по всей республике.

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Министерство внутренних дел Таджикистана сообщает, что с начала года в Таджикистане побывало более 325 тыс. туристов, что говорит об эффективности принимаемых правительством мер по улучшению качества туристических услуг в стране.

Телефон отделение туристической милиции при экологическом отделе МВД РТ: 770 55 55 55

Напомним, что отделение туристической милиции при экологическом отделе МВД республики создано в августе прошлого года по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона в честь «Года развития туризма и народных ремесел».

На новое отделение милиции возложены задачи, связанные с обеспечением безопасности, сопровождение групп, защиты интересов туристов и информирование путешественников.

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