В аэропорту Душанбе открылся кабинет туристической милиции, а уже через несколько дней сотрудники туристической милиции отдела милиции по экологическим вопросам при МВД торжественно встретили первых иностранных туристов из Бразилии – хлебом, солью и традиционной тарелкой спелых таджикских фруктов.
Они рассказали о правилах пребывания в Таджикистане, местах, которые будут интересны для посещения, оказали юридическую консультацию, а также предложили брошюры с полезной информацией, которая может пригодиться туристу во время пребывания в стране.
В частности, информацию об услугах туристической милиции, страховых компаниях, мобильной связи для туристов, такси, аэропортах, телефонах доверия и пр.
При желании туристы могут на месте запросить услугу сопровождения сотрудников отделения туристической милиции – по городу она бесплатная, сопровождение по регионам стоит 250 сомони.
Пока это единственный информационный кабинет туристической милиции по стране, но при должной поддержке такие информационные точки будут открыты по всей республике.
Министерство внутренних дел Таджикистана сообщает, что с начала года в Таджикистане побывало более 325 тыс. туристов, что говорит об эффективности принимаемых правительством мер по улучшению качества туристических услуг в стране.
Телефон отделение туристической милиции при экологическом отделе МВД РТ: 770 55 55 55
Напомним, что отделение туристической милиции при экологическом отделе МВД республики создано в августе прошлого года по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона в честь «Года развития туризма и народных ремесел».
На новое отделение милиции возложены задачи, связанные с обеспечением безопасности, сопровождение групп, защиты интересов туристов и информирование путешественников.
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