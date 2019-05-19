Задержаны четверо сотрудников ООО "Васл саноат", они вылили остатки сжиженного газа из канистр, принадлежащих гостинице "Хилтон", сообщается на сайте МВД.
Директор ООО Умед Тиллоев получил заказ у гостиницы "Хилтон" на очистку бака из-под сжиженного газа размером в 25 тонн. Он указал своим подчиненным вылить остатки газа в канализацию.
Задержаны сам Тиллоев и трое рабочих - двое - жители Явана, еще один - из города Гулистон.
Взрыв, а точнее два взрыва с перерывом в 10 минут, произошли в субботу 18 мая в 18.00 по улице А. Дониш (поворот аэропорта). Из-за обильных осадков в подземных электрических кобелях произошло короткое замыкание, которое вызвало возгорание вылитого в канализацию сжиженного газа, сообщается на сайте МВД.
Вчера МВД сообщало, что замыкание вызвало возгорание в колодцах с магистральным газом.
Также вчера в Министерстве внутренних дел отмечали, что пострадавших среди граждан нет. Сегодня на сайте МВД отмечается, что пострадали 6 человек: они получили легкие ранения (какого характера ранения, не уточняется).
Все они были направлены в больницу №3 Душанбе (Ожоговый центр).
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