В Таджикистане в этом году сезон клубники начался раньше обычного – урожай 2019 года появился на прилавках уже в апреле.

Дехкане говорят о небывалом урожае - по 4 тонны клубники собирают с одного гектара.

С поля килограмм ягоды продают по 4 сомони, а в столице  цена уже 10 – 12 сомони.

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