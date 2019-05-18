Власти Великобритании уже с 20 мая откажутся от бумажных миграционных карт, которые до этого заполнялись от руки въезжающими в страну иностранцами, сообщает BBC со ссылкой на письмо главы погранслужбы Пола Линкольна сотрудникам ведомства.
Это позволит погранслужбам уделять больше времени безопасности и уменьшить очереди на пунктах контроля.
Отмена бумажных миграционных карт поможет решить проблему растущего числа пассажиров - большая часть необходимой информации будут собирать в электронном виде, сказано в письме Линкольна. Глава погранслужбы считает, что изменения помогут офицерам пограничной службы уделять больше времени группам, которые представляют наибольшую угрозу с точки зрения нарушения миграционных правил.
Между тем, британские профсоюзы озабочены тем, что отмена миграционных карт приведет к хаосу, из-за которого МВД вовсе потеряет контроль над потоком прибывших иностранцев и трудовых мигрантов. Всего в страну прибывает до 16 млн человек ежегодно, указывает BBC.
В марте 2019 года кaнцлep кaзнaчeйcтвa Великобритании Филип Xэммoнд объявил, что с июня этого года вдобавок к гражданам стран-членов ЕС бумажные миграционные карты будут отменены для жителей семи стран - США, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Японии, Сингапура и Южной Кореи. Решение было продиктовано обращением представителей аэропорта Хитроу, одного из самых загруженных аэропортов мира, к правительству с просьбой разрешить пользоваться автоматическими пропускными пунктами (e-gate) пассажирам «с низким уровнем риска» из-за длинных очередей на пунктах погранконтроля.
Миграционные карты в Великобритании были введены в 1971 году. Они выдаются иностранцам, которые не являются гражданами стран-членов ЕС и прибывают в Великобританию по воздуху или по морю из-за пределов Европейской экономической зоны. В миграционных картах указываются имя, паспортные данные, цель визита, место проживания в стране и номер рейса, на котором иностранец прибыл в страну.
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