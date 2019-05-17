В Душанбе уже третий год проводятся неформальные встречи творческой молодежи в международном формате PechaKucha. Вечером 16 мая состоялась 9-я встреча на обобщенную тему «Ценности открытого общества».

PechaKucha – это открытая некоммерческая площадка, на которой приветствуют всех, кому хочется узнавать что-то новое и делиться знаниями. На 9-ю встречу в Душанбе собралось около 60 человек, из которых почти половина – в первый раз. И все же основной костяк — это те, кто бывает на мероприятиях регулярно. У душанбинского движения есть своя страница в социальной сети Facebook, в которых публикуются анонсы.

А как это было вчера – смотрите в нашем видео.

Впервые PechaKucha состоялась аж 15 лет назад в Японии. Само слово в переводе с японского означает «бла-бла-бла», но ребята приходят на встречи не просто поболтать, а подготовленные. Каждый выступающий должен подготовить публичную презентацию в особом формате 20 слайдов по 20 секунд. Здесь молодежь заводит новые знакомства со сверстниками и уже состоявшимися профессионалами, объединяется, создает альянсы. Другими словами, движение объединяет людей разных социальных, экономических и мировоззренческих слоев по схожим интересам. Кто-то видит в таких встречах возможность чему-то научиться, кто-то — научить, другие — встретить интересных людей.

На творческих встречах участники рассказывают обо всем на свете: о волонтерстве в общественных и благотворительных организациях, мотивации, своем хобби и увлечениях, путешествиях и даже как справится с послеродовой депрессией или оказать первую медицинскую помощь при переломе руки.

Основателями движения стали токийский архитекторы Астрид Кляйн и Марк Дитам. Изначально она задумывалась как одноразовое мероприятие для молодых дизайнеров и архитекторов, но приобрело большую популярность во всем мире с охватом в тысячи городов.

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