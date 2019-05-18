В современном Душанбе уже почти не осталось старых вывесок, советских лозунгов, табличек со старыми названиями душанбинских улиц. Но мы все-таки нашли их – некоторые в самых неожиданных местах.

В Париже, Москве, Лондоне, Берлине и других странах мира таблички со старыми названиями улиц и других мест часто оставляют, для сохранения истории и привлечения туристов. Многие компании и магазины в крупных городах Европы и Америки запускают программу по восстановлению своих старых названий и рекламных вывесок.

Думаю и нам для сохранения городской истории нужно сохранить еще оставшиеся раритеты прошлого века.

Фото Гафура Шерматова 1 /22 На Доме по улице Чехова сохранилась реклама световой вывески, известного с советских времен магазина по продаже телерадиотоваров « Волна», установленная еще в 70 – х годах прошлого века. Здорово было бы восстановить ее снова!

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