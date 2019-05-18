АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18 МАЯ 2019 ГОДА

18 мая - Чемпионат Таджикистана по футболу. 7-й тур Высшей лиги между командами «Истаравшан» – «Куктош». Матч состоится в Истаравшане на Центральном стадионе.

18 мая - В Национальном музее Таджикистана пройдет традиционная «Ночь в музее». Тема нынешнего года «Музеи как культурные центры: будущее традиции». Начало в 18.00

18 мая - Организация VIP-консалтинг стартует курсы по усилению маркетинга. Курсы будут проходить каждую субботу в ТЦ "Баракат" 2 этаж (офис VIPConsulting). Время: 13:00-17:00. Для информации (+992) 919 69 41 69

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 МАЯ

Международный день музеев.

2010 - Город Душанбе презентован ISESCO как столица исламской культуры этого года.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 18 МАЯ

1048 – Родился таджикско-персидский поэт, философ, математик, врач, знаток музыки Омар Хайям.

1938 – Родился литературовед Хамрокул Шодикулов.

1941 – Родился журналист и писатель, государственный деятель, Заслуженный работник Таджикистана Нурмухаммад Табаров

1972 – Родился журналист Зинатулло Исмоил.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, (выше 3000м ночью снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 18-23 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, ночью по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами осадки (дождь, снег), днем преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснениями, дождь, в горных районах (выше 3000м ночью снег), местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 17-22 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Худжанд – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 19-21 тепла.