Во всех странах мира приоритетным вопросом стало отслеживание финансовых потоков и новых каналов распространения средств на террористическую деятельность.

Об этом заместитель Генсека ООН Владимир Воронков заявил журналистам в рамках Конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность».

По его словам, в данное время, чтобы совершить теракт, много денег не надо.

«Достаточно одного современного дрона, который стоит 50 долларов. Этот дрон можно переделать под боевые цели», - отметил он.

Он высоко оценил конференцию, заявив, что она необходима для обмена специфическими данными, в частности, в сфере отмывания денег.

«Без денег ничего не движется. Те деньги, которые накоплены крупными террористическими организациями, в сочетании с тем, что многие террористические организации по-прежнему находятся на территории Сирии и Ирака, создают риски. Многие из них могут вернуться в активную боевую деятельность», - отметил он, добавив, что это большие риски для региональной и международной стабильности.

Также замгенсека ООН поддержал Таджикистан в вопросе возвращения 84 детей из Ирака и отметил готовность ООН в поддержке правительства страны по вопросу реинтеграции детей.

В работе конференции, которая 16 мая открылась в Душанбе, принимают участие министры иностранных дел, руководители органов, ответственных за борьбу с угрозами и вызовами безопасности, представители гражданского общества и научно-исследовательских кругов и дипломатического корпуса из 50 государств и более 27 международных и региональных организаций.

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