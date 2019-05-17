Компания «МегаФон Таджикистан» продолжает развивать сеть, увеличивая скорости мобильного интернета в Согдийской области. В результате технических работ, проведенных оператором в Истаравшанском районе, еще свыше 150 000 жителей региона получили доступ к интернету на высоких скоростях.
Масштабная модернизация сети проведена в джамоатах Гули Сурх, Ниджони, Нофародж, Фрунзе, Зархалол и городе Истаравшан. Расширение пропускной способности сети позволило увеличить не только скорости мобильного интернета, но и зону покрытия для комфортного и быстрого доступа абонентов ко Всемирной сети.
«Сейчас скоростной мобильный интернет – услуга первой необходимости. Это один из главных каналов связи с миром для жителей дальних районов. Именно поэтому мы расширяем сеть не только в городах, но и в малых населенных пунктах, чтобы все наши абоненты получили равные возможности для получения информации», – говорит Директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер Наимов.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
PechaKucha: как прошел очередной слет творческой молодежи
Киношная история парикмахера Бахтиера Каримова, ставшего отличным сценаристом кино
В Пенджикенте женщина бросилась в реку с двумя детьми
Порошенко назначил нового посла Украины в Таджикистане
В Кыргызстане бывших президентов теперь смогут привлекать к уголовной ответственности
Замгенсек ООН: Теракт можно совершить с использованием обычного дрона за $50
Таджикистан и Узбекистан стали стратегическими партнерами де-юре
9 сотрудников худжандской колонии, где был бунт, получили тюремные сроки
Половина рекламных бюджетов в Таджикистане тратится на наружные баннеры
Плохие кредиты в банковской системе Таджикистана составляют более $190 млн
Все новости