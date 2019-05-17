Компания «МегаФон Таджикистан» продолжает развивать сеть, увеличивая скорости мобильного интернета в Согдийской области. В результате технических работ, проведенных оператором в Истаравшанском районе, еще свыше 150 000 жителей региона получили доступ к интернету на высоких скоростях.

Масштабная модернизация сети проведена в джамоатах Гули Сурх, Ниджони, Нофародж, Фрунзе, Зархалол и городе Истаравшан. Расширение пропускной способности сети позволило увеличить не только скорости мобильного интернета, но и зону покрытия для комфортного и быстрого доступа абонентов ко Всемирной сети.

«Сейчас скоростной мобильный интернет – услуга первой необходимости. Это один из главных каналов связи с миром для жителей дальних районов. Именно поэтому мы расширяем сеть не только в городах, но и в малых населенных пунктах, чтобы все наши абоненты получили равные возможности для получения информации», – говорит Директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер Наимов.

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