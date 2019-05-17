В первом квартале этого года органами ЗАГС зарегистрировано 21,7 тысяч браков, что на 3,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.
Снижение регистрации браков наблюдается во всех регионах республики: в ГБАО – на 23,7%, в РРП – на 3,8%, в Хатлонской области – 3,1%, в Согдийской области – на 2,5%, в Душанбе – 1,8%.
Между тем, за три месяца этого года зафиксировано по стране 3 тыс. 173 развода, что на 3,8% (на 115 разводов) больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.
Рост количества разводов произошел во всех регионах республики, кроме Согдийской области и РРП. В ГБАО число разводов выросло на 40%, в Душанбе – на 17,6%, а в Хатлонской области – на 11%.
В Согдийской области и в РРП количество зарегистрированных разводов снизилось на 3,1% и 0,9% соответственно.
А население растет
Численность населения Таджикистана в первом квартале нынешнего года продолжала расти высокими темпами. Рост по сравнению с этим же периодом прошлого года составил 2,1%.
На 1 апреля этого года общая численность населения страны (с учетом мигрантов) составила 9 млн 166 тысяч человек.
Наиболее высокий прирост зафиксирован в Хатлонской области (2,4%) и РРП (2,3%), численность населения которых на 1 апреля достигла 3 млн 293 тыс. и 2 млн 129 тыс. человек соответственно.
Жителей Согдийской области и Душанбе за год стало больше на 1,8%. Количество согдийцев на 1 апреля составило 2 млн 666 тыс. человек, а душанбинцев – 850 тыс. человек.
Сравнительно низкими темпами росло население ГБАО – 1,1%. Численность населения этого региона на начало апреля составила 226 тыс. человек.
Отметим, что население Таджикистана с 1998 года ежегодно увеличивается в среднем на 2,1%. Это самый высокий прирост среди стран постсоветского пространства. К примеру, прирост населения в Туркменистане в прошлом году составил 1,8%, в Узбекистане – 1,5%, в Казахстане – 1,5%, в Кыргызстане – 1,5%.
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sasd11 часов назад
Да потому что пока официально распишешься можно просто обалдеть от кол-ва справок и документов по которым надо побегать... а сколько денег надо "занести" чтобы всё прошло без заминок и эксцессов??....
Максим Орлов11 часов назад
Ну давно пора)) Молодые люди начали понимать жизнь, понимать, что пора уходить от того уклада, когда еле еле в 18 женили, когда молодой человек не стоял на ногах прочно. Многие оказываясь в России увидели, как можно и нужно жить! Учеба, карьера ли на худой конец - работа! У нас так получилось, что после развала все хромает - образование, медицина и другие отрасли которые поддерживает здоровье народа в глобальном смысле! Нужно уходить от этой ущербной традиции, выдать замуж девочек "чтобы не испортилась" - мы так любим своих дочек, что выдаем замуж в 17-18 бывает и в 16!!! И эта бедная девочка всю жизнь на правах рабыни!!! Не мне рассказывать тут в какие условиях живут 70% невест!!! Молодые люди в России, а жены дома... тут ее угнетают, оскорбляют - мужа нет рядом, и нет ласки, внимания и половой жизни! Мы сами загоняем своих же дочек в такие условия не выносимые и мы удивляемся в росте самоубийств среди молодых женщин, которые не редко собой "забирают" и детей(((( Нужно создать министерство семьи и женщин! И нашим старым маразматикам объяснить, чтобы без образования девочки жертвы дома у жениха!!!