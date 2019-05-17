Житель села Иван-таджик Матчинского района Согда задержан сотрудниками милиции по подозрению в убийстве своей жены.

15 мая на территории села Иван-таджик было обнаружено тело 47-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти, сообщили «АП» в Управлении МВД Согдийской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в убийстве был задержан 54-летний местный житель – муж убитой женщины.

Было установлено, что в ночь с 11 на 12 мая текущего года между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес супруге несколько ударов палкой, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия.

Той же ночью мужчина закопал тело жены рядом с домом, предварительно завернув его в целлофан, а место «захоронения» накрыл строительными материалами.

По данному факту возбуждено уголовное, ведется следствие.

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