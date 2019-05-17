В Вене 15 мая состоялось очередное пленарное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) под председательством Республики Таджикистан. Заседание было посвящено процессу реализации резолюции Совета Безопасности ООН 1540 (вопросы нераспространения оружия массового уничтожения).

На пленарное заседание в качестве основного докладчика был приглашен Директор Агентства по ядерной и радиационной безопасности Академии наук Республики Таджикистан г-н Ильхом Мирсаидов, который представил презентацию по реализации положений резолюции СБ ООН 1540 в РТ, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

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В ходе пленарного заседания были обсуждены нынешнее состояние и перспективы общих усилий по предотвращению распространения оружия массового уничтожения, включая ядерного, химического и биологического оружия, технологий их доставки, а также путей преодоления проблем и вызовов в данном направлении.

В своем выступлении представитель Таджикистана представил государствам-участникам ОБСЕ информацию о действующих законах и подзаконных актах, регулирующих вопросы нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и экспортного контроля в стране.

Участники заседания были ознакомлены со структурой Агентства по ядерной и радиационной безопасности и Регионального учебного Центра по нераспространению ОМУ и экспортного контроля для стран Центральной Азии, Кавказа и Афганистана, расположенного в Душанбе, который вносит существенный вклад в подготовке отраслевых кадров в регионе.

Мирсаидов также предоставил информацию о проектах в области нераспространения ОМУ и экспортного контроля, реализованных Правительством Республики Таджикистан во взаимодействии с международными партнерами.

Данное пленарное заседание, приуроченное к 25-летию принятия Принципов ОБСЕ, регулирующих нераспространение (от 3 декабря 1994 года), предоставило удобную площадку для обсуждения возможных мер по усилению содействия ОБСЕ в реализации добровольных национальных планов в преддверии подготовительного процесса к всеобъемлющему обзору хода осуществления резолюции 1540, намеченному в 2021 году.

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