Празднование 5500-летия города Саразм, как центра формирования культуры земледелия, ремесел и градостроительства таджиков, состоится 12 сентября 2020 года в городе Пенджикент.

Правительство Таджикистана в начале мая приняло постановление о проведении празненства, общие расходы на которые составят 825 тысяч сомони.

Оргкомитет по проведению праздничных мероприятий, состоящий из 22 человек, возглавляет премьер-министр Кохир Расулзода.

Согласно утвержденному плану мероприятий, 605 тысяч сомони будет направлено на организационные, научные и культурные мероприятия, а еще 220 тысяч сомони – на мероприятия по подготовке и проведению празднования.

Наиболее существенные расходы запланированы на следующие мероприятия:

- проведение международного симпозиума «Саразм – колыбель таджикской сельскохозяйственной, ремесленной и градостроительной цивилизации» в городе Душанбе – 200 тысяч сомони;

- подготовка и издание альбома «Древний Саразм» - 100 тысяч сомони;

- подготовка сувениров, памятных подарков для гостей и участников мероприятий (папки, блокноты, ручки и другие сувениры) – 90 тысяч сомони.

Денежные расходы в сравнительно меньших размерах запланированы в целом на организацию и проведение 15 мероприятий. Средства будут направляться из бюджетов разных уровней.

Кроме того, правительство поручило направить еще более 66,4 млн сомони на ремонт и восстановление исторических памятников Саразма, строительство новых социальных и культурных сооружений в городе Пенджикент, приуроченных к проводимому празднованию: это средства областного и местного бюджета, внебюджетные средства и иностранные инвестиции.

Таким образом, в целом на все мероприятия, связанные с празднованием 5500-летия древнего города Саразма, будет потрачено более 67,2 млн сомони (свыше $7,1 млн).

Древний город Саразм находится в районе Пенджикент Согдийской области Таджикистана.

Это древнее городище со средневековой цитаделью, окружено жилыми и общественными зданиями. В некоторых из них сохранились настенные росписи. А близ Пенджикента есть поселение Саразм, где сохранились храмы зороастрийцев.

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