Российский сервис доставки еды Delivery Club запустил 16 мая рекламную кампанию о профессии курьера, которая вызвала активное обсуждение в соцсетях. В рекламе снялись в том числе мигранты из Кыргызстана и Узбекистана, пишет ИА Фергана.

На улицах и в общественном транспорте Москвы компания разместила плакаты с изображениями реальных курьеров и фактами из их биографий.

На одном плакате написано, что курьер по имени Абдисаттар является учителем литературы и любит горный туризм. На другом плакате изображен курьер Уринбай — он, если верить рекламе, полиглот, знает девять языков, а в свободное время делает ювелирные украшения.

На запрос «Ферганы» в пресс-службе сервиса уточнили, что оба героя мигранты.

Абдисаттар — гражданин Кыргызстана, Уринбай — Узбекистана. Всего в рекламной кампании задействовано шесть героев.

Среди других курьеров есть «заслуженный артист России» Андрей и «футбольный фанат» Поль из Камеруна.

«Посыл, который мы вкладывали в идею — это "быть курьером не стыдно". Не больше и не меньше. Труд курьеров непростой и важный, обесценивать его нельзя. Эта работа ничем не хуже любой другой, а курьеры — такие же, как и все мы: с разными судьбами, разным прошлым, разными увлечениями», — рассказал представитель пресс-службы Delivery Club.

Некоторые пользователи положительно оценили рекламную кампанию, однако многие отнеслись к ней критически. По мнению части комментаторов, реклама принижает значение гуманитарных профессий.

Другим пользователям показалось, что плакаты с работниками из Центральной Азии подчеркивают низкий социальный статус мигрантов.

В Delivery Club заявили, что преследовали прямо противоположную цель и делали свою кампанию для борьбы с пренебрежительным отношением к курьерам. «Мы уверены, что большинство аудитории воспримет этот посыл правильно», — сказал представитель компании. Он также отметил, что все курьеры участвовали в проекте безвозмездно.

Рынок доставки еды в России за 2017 год увеличился на 19%. Количество онлайн-заказов растет быстрее, чем в США и Канаде. Около трети россиян регулярно пользуются доставкой еды на дом. Активнее всего этот рынок развивается в Москве, где курьерами часто устраиваются мигранты из Центральной Азии. В апреле в Санкт-Петербурге 21-летний мигрант из Кыргызстана, который работал в компании Яндекс.Еда, скончался во время смены. По предварительным данным, он проработал десять часов подряд.

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