Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 мая отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 66 лет.
Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алматы. Окончил Московский государственный институт международных отношений. В 1975 году поступил на службу в Министерство иностранных дел СССР. Был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. С 1979 по 1983 годы работал старшим референтом, атташе, третьим секретарем министерства иностранных дел СССР. В разные годы работал секретарем министерства иностранных дел СССР.
С 1993 по 1994 годы был заместителем министра иностранных дел РК.
В 1994-1999 годы – министр иностранных дел РК.
В 1999 году был заместителем премьер-министра РК.
С 1999 по 2002 годы – исполняющий обязанности премьер-министра, премьер-министр РК.
В 2002-2003 годы – государственный секретарь - министр иностранных дел Республики Казахстан.
С 2003 по 2007 годы был министром иностранных дел РК. В 2007-2011 годы – депутат, председатель Сената Парламента РК третьего созыва. С 2011 года по 2013 год - заместитель генерального секретаря ООН, глава Европейского отделения ООН в Женеве.
16 октября 2013 года избран спикером Сената Парламента.
20 марта прошла инаугурация Токаева.
9 июня состоятся внеочередные выборы президента, в которых партия "Нур ОТан" выдвинула кандидатуру Токаева.
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