В период с 17 по 19 мая в республике ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, в конце недели - особенно сильные: возможны грозы и град, предупреждают таджикские синоптики.
В Таджикистан идет похолодание - уже завтра в стране ожидаются ливневые дожди с грозами и градом. Столбик термометра опустится на 6-8 градусов, сообщается в предупреждении на сайте Агентства по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при правительстве республики.
Завтра, 17 мая, как ожидается, на реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта и на реках Яхсу и Кызылсу (южная) синоптики прогнозируют повышение уровня воды в результате ливневых дождей.
Также в эти дни в горных и предгорных районах республики (за исключением ГБАО) возможны селевые явления.
Непогода продержится в стране вплоть до 19 мая.
В Душанбе завтра будут грозы и дожди: не забываем зонты.
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