Боксер Баходур Усмонов недавно стал чемпионом Азии в полусреднем весе. Сейчас он готовится к мировому первенству. Спортсмен рассказал "АП", что его привело в бокс, и показал, как проходят его тренировки.

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