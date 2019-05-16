Национальный музей Таджикистана запустил акцию «Селфи в музее». Она стартовала 1 мая и проходит в рамках Всемирного дня музеев, который отмечается 18 мая.
В руководстве музея отмечают, что цель акции - популяризация походов в музеи среди молодежи.
«Современная молодёжь очень любит делать сэлфи. Мы решили использовать этот приём и запустить акцию с целью популяризации такого вида досуга, как поход в музеи. «Селфи в музее» имеет исключительно развлекательный и познавательный характер», - сказали в музее.
Чтобы победить в акции, необходимо посетить Национальный музей Таджикистана, сфотографироваться на фоне любимого экспоната и разместить на своей страничке в Facebook или Instagram с хештегом #национальныймузейТаджикистана.
Главного победителя ждёт столик на четверых в чайхане «Токи», обладателя второго места - столик на двоих в итальянской пиццерии «Рим», за третье место предусмотрены сертификат на посещение музея с 15-ю друзьями и бесплатная экскурсия на любом языке.
Напомним, 18 мая в Национальном музее пройдет традиционная «Ночь в музее».
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