«Агентство RAEX-Europe присвоило рейтинг суверенного правительства (SGC) Таджикистану на уровне «B» (умеренно низкий уровень кредитоспособности правительства) в национальной валюте и на уровне «B-» (умеренно низкий уровень кредитоспособности правительства) в иностранной валюте. Прогноз рейтинга развивающийся, что означает, что в среднесрочной перспективе существует равная вероятность понижение, повышение или поддержание рейтинга», - говорится в предоставленном «АП» агентством «Отчете о кредитных рейтингах Таджикистана».

Отмечается, что такие оценки «отражают крайне низкий уровень экономического и институционального развития страны, очень уязвимую позицию банковской системы при низком уровне развития национальных финансовых рынков, а также значительный объем скрытых обязательств правительства».

В тоже время, рейтинги поддержаны «сильным экономическим ростом, позитивной динамикой чистого притока прямых иностранных инвестиций, умеренным уровнем фискального дефицита и все еще приемлемым уровнем государственного долга, несмотря на постепенный рост данного показателя за последние годы».

Присвоение кредитного рейтинга в иностранной валюте на одну ступень ниже, чем в национальной валюте объясняется «крайне уязвимой внешней позицией, что выражено в низком отношении экспорта к ВВП, в высокой зависимости от импорта, незначительных международных резервах, высокой доле долга в иностранной валюте, а также в существовании неформального рынка валюты».

Эксперт RAEX-Europe Владимир Горчаков отмечает, что развивающийся прогноз отражает сомнения относительно объемов средств, которые могут быть предоставлены Таджикистану Международным валютным фондом и другими международными организациями в течение 2019 года, а также сомнения относительно своевременной реализации проекта Рогунской ГЭС.

«Оба фактора оказывают давление на кредитные рейтинги и делают оценку в значительной степени подверженной рискам, связанным с данными событиями», - заключает он.

Справка о RAEX-Europe:

Rating-Agentur Expert RA GmbH (RAEX-Europe) – независимое европейское рейтинговое агентство, аффилированное с международной группой рейтинговых агентств RAEX, имеющей более чем двадцатилетний опыт работы в рейтинговой отрасли.

С 2015 года агентство аккредитовано Европейским регулятором по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и имеет официальный статус института внешней оценки кредитоспособности (ECAI).

Офис Агентства расположен во Франкфурте-на-Майне (Германия).

Цель Агентства – присвоение рейтингов в соответствии с самым строгим регулированием и этическим кодексом нефинансовым компаниям, финансовым институтам, страховым компаниям, регионам и странам.

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