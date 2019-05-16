Сулаймон Саидов обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на неэффективное расследование российскими властями уголовного дела о покушении на его убийство. В нем был проигнорирован мотив расовой и национальной ненависти, говорится на сайте Комитета «Гражданское содействие».

Нападение на Сулаймона Саидова произошло весной 2016 года: днем 8 апреля в Москве между станциями «Новые Черемушки» и «Калужская» москвич Сергей Царев несколько раз с близкого расстояния выстрелил из травматического пистолета в голову и живот мужчины.

Царев спровоцировал конфликт с племянником Саидова, 18-летним Мухаммаджоном. Он несколько раз произнес ксенофобские оскорбления в его адрес: назвал молодого человека «черной жопой» и заявил, что это вагон для русских. Прежде чем выстрелить, Царев прямым текстом заявил: «Через три минуты тебя не будет - я тебя убью».

Саидову своевременно оказали медицинскую помощь, только благодаря этому его жизнь удалось спасти. Ему сделали несколько дорогостоящих операций: провели трепанацию черепа, чтобы удалить застрявшую пулю, удалили правый глаз и установили на его месте имплантат, который ему нужно менять раз в год.

Неравнодушные люди помогли Комитету «Гражданское содействие» собрать деньги на оплату медицинских расходов для Саидова.

Но из-за причиненного его здоровью вреда, у Саидова до сих пор сильные головные боли, он не может работать и содержать свою семью - жену и четверых детей.

Несмотря на показания свидетелей…

Черемушкинский районный суд Москвы в августе 2018 года приговорил Сергея Царева к десяти годам и трем месяцам колонии строгого режима. Это был первый процесс в Москве с участием присяжных в районном суде. Соответствующие поправки в УПК вступили в силу 1 июня 2018 года, раньше присяжные могли рассматривать дела только в областных и краевых судах.

Уголовное дело в отношении Сергея Царева рассматривала коллегия из шести присяжных, они признали его виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 105 УК РФ).

Важный момент в деле Саидова — полное игнорирование российскими властями мотива расовой и национальной ненависти, несмотря на показания свидетелей, ходатайства и жалобы потерпевшего. Адвокат от Комитета «Гражданское содействие» Абу Гайтаев, который защищал интересы Саидова, подавал ходатайство о признании мотива ненависти как отягчающего обстоятельства, но суд его отклонил.

Хотя Уголовный кодекс РФ позволяет учитывать этот мотив в отношении социальной группы в качестве отягчающего обстоятельства (п. “е” ч.1 ст. 63 УК РФ) или квалифицирующего признака (в частности, п.”л” ч. 2 ст. 105, п.”е” ч. 2 ст. 111, п. “е” ч. 2 ст. 112).

ЕСПЧ неоднократно указывал в своих решениях при рассмотрении подобных дел, что у национальных судов появляется дополнительное обязательство установить, сыграл ли роль фактор этнической ненависти при совершении преступления.

Для Сулаймона Саидова было важно признание, что нападение на него было совершено на почве ненависти, поэтому он обжаловал решение районного суда в Мосгорсуде, но суд второй инстанции оставил его без изменений.

Адвокат от «Гражданского содействия», представляющий интересы Саидова, обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на нарушение Россией при расследовании дела его подзащитного нескольких статей Европейской конвенции по правам человека, которую российские власти ратифицировали в 1998 году.

Саидов оспаривает эффективность расследования и адекватность наказания виновного в нападении (статьи 2 и 3 Конвенции), отсутствие в приговоре российского суда мотива расовой и национальной ненависти (ст. 14 в сочетании со ст. 3 Конвенции).

А также отказ в рассмотрении гражданского иска о компенсации морального и материального вреда (ст. 13 в сочетании со ст. 2 и 3 Конвенции).

Комитет «Гражданское содействие» с 2014 года ведет мониторинг нападений на почве ненависти в России. Интерактивная карта нападений обновляется в онлайн-режиме: на нее заносится информация о случаях насилия, о которых Комитету стало известно от самих пострадавших, из СМИ или через официальные сайты региональных отделов МВД.

«Игнорирование создает атмосферу безнаказанности»

По мнению защитника Саидова, признание государством в лице правоохранительных органов мотива расовой и национальной ненависти важно как для его подзащитного, так и для российского общества. Игнорирование судом квалифицирующего признака при вынесении решений по преступлениям в отношении национальных меньшинств создает атмосферу безнаказанности в обществе.

Пострадавшие не обращаются в полицию, считая, что это бесполезно, а радикальные и националистические группировки укрепляются в своих позициях. Без ведения учета преступлений с мотивом ненависти у властей и гражданского общества нет реальной статистики таких преступлений, а, значит, и нет представления о реальном масштабе проблемы в стране.

Дело Хуршеды Султановой

Одно из самых резонансных убийств граждан Таджикистана на почве национальной ненависти тоже произошло в России. Ровно 15 лет назад в Санкт-Петербурге группа пьяных подростков, вооруженных ножами и кастетами, напала на возвращавшуюся с катка семью таджиков. В результате нападения от 11 ножевых ранений скончалась девятилетняя Хуршеда Султанова. Ее отец и его племянник получили травмы различной степени тяжести.

Хуршеда Султанова (вторая слева) была убита в день рождения своего отца Фото с сайта kp.ru

Тогда были осуждены несколько человек, но настоящего убийцу Хуршеды так и не нашли.

Семеро обвиняемых были приговорены судом к лишению свободы на срок от 1,5 до 5,5 лет. Присяжные посчитали недоказанной вину основного фигуранта дела, которому инкриминировалось убийство Хуршеды (тогда ему едва исполнилось 14 лет), и оправдали его в этой части обвинения. Вместе с «убийством», писала «Фонтанка», исчез из дела и националистический окрас: признак «по мотиву расовой ненависти» относился к 105-й статье обвинения. Срок он получил за два грабежа.

Несколько из осужденных выросли в семьях милиционеров…

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