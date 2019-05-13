В Душанбе отметили День шашмакома - в 19-й раз.
Но этому музыкальному жанру более тысячи лет, и за это время он сформировался в целую традицию.
Сейчас это и музыка, и манера пения, и танец. В чем особенность музыки, какой голос должен иметь певец, и как танцуют под суфийскую поэзию – смотрите в нашем видео.
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