В этом году впервые на неделе моды в Санкт-Петербурге NEVA Fashion Week и St.Petersburg Fashion Day принял участие таджикский дизайнер-модельер Нафиса Имранова.

- Организатор проекта написала мне в Instagram, сказала, что ее заинтересовали мои работы, в особенности то, как я вижу этнический стиль в современной моде. Оказывается, она была давно на меня подписана, следила за тем, как часто меняется техника и направление моей работы. Поэтому мне предложили открыть неделю моды в Санкт-Петербурге, что огромная честь и новый уровень для каждого дизайнера. Так сказать, новая ступень развития, потому что именно на открытие Недели моды приходят самые важные, высокие гости, а, значит, большая ответственность для дизайнера, открывающего ивент, - сказала Нафиса.

Коллекция Нафисы Импрановой состояла из 16 костюмов в ярких трендовых цветах 2019-2020 года – оранжевом, желтом, черном и цвета хаки.

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- Питерские дизайнеры в основном, работают с базовыми цветами – черным, белым, коричневым, серым, поэтому я в своей коллекции решила использовать яркие тона, но так, чтобы не было слишком приторно. Из тканей – шифон, чтобы подчеркнуть легкость образов и уравновесить яркие расцветки, - объясняет таджикский дизайнер. - Коллекция получилась достаточно яркая, чтобы запомниться питерской публике. Она, как яркое таджикское солнце, которое горячо согрело их до следующего года.

Кстати, по итогам NEVA Fashion Week и St.Petersburg Fashion Day Нафиса Имранова подписала договор о сотрудничестве с двумя российскими дизайнерами.

NEVA Fashion Week и St.Petersburg Fashion Day — одно из главных общественных событий Санкт-Петербурга, на который приходят известные деятели моды, богеры, журналисты и светские люди. Ежегодно организаторы подготавливают для жителей и гостей Санкт-Петербурга насыщенную программу в виде модных показов от успешных дизайнеров и кутюрье. Участники Недели Neva Fashion Week и St.Petersburg Fashion Day - известные российские и зарубежные дизайнеры из стран СНГ.

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