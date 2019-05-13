Мука 1-го сорта в Таджикистане с марта 2018 по март 2019 года подорожала на 25%.
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Шесть ладов для избранных: в Таджикистане отметили день шашмакома
Каждому региону Узбекистана определили свой промышленный профиль
Нафиса Имранова: моя коллекция, как таджикское солнце, согрела питерскую публику
Новый глава Программного офиса ОБСЕ в Душанбе вступил в должность
«Baku Grand Slam – 2019». Дзюдоисты Таджикистана остались без медалей
Иностранные студенты покажут в Душанбе свое мастерство
В рамках ЦАРЭС Таджикистан получил $1,6 миллиарда инвестиций
У таджикских ремесленников будет свой закон
Регистрация симок по ID паспортам: Нужно ли менять его тем, у кого паспорт уже бессрочный?
В «Tajikistan Open» победили теннисисты Польши и Узбекистана
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