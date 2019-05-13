Таджикские дзюдоисты Комроншох Устопириён и Сомон Махмадбеков не смогли завоевать медали на международном турнире «Большой шлем» в Баку.

В соревнованиях, состоявшихся 10-12 мая на татами Дворца спорта имени Гейдара Алиева, приняли участие более 400 дзюдоистов из 58 стран.

Таджикистан на этом турнире представили Комроншох Устопириён и Сомон Махмадбеков.

К сожалению, оба наших спортсмена выступили неудачно. Махмадбеков, выступавший в весовой категории до 73 кг, в первом круге был освобожден. Во втором этапе ему противостоял монгол Батболд Булган. Тяжелая схватка завершилась в пользу борца из Монголии.

Известный таджикский борец Комроншох Устопириён также пропустил первый круг соревнований в весе до 90 кг. Во втором круге он уступил российскому борцу Саид Эми Жамбекову.

По итогам турнира в командном зачете первое место заняла сборная Японии, завоевавшая 5 медалей (по две золотые и серебряные, а также одна бронзовая медаль), второе место заняла команда Бразилии (2, 0, 1). С одной золотой, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями сборная Азербайджана заняла третье место в общем медальном зачете бакинского «Большого шлема».

Победители «Baku Grand Slam – 2019» получили 1000, серебряные и бронзовые медалисты – соответственно по 700 и 500 баллов в рейтинге за право принять участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Помимо рейтинговых баллов на этом турнире призеры получили солидные денежные вознаграждения: $5 тыс. – для золотых медалистов, по $3 тыс. и $1,5 тыс. для серебряных и бронзовых медалистов соответственно.

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