Завтра, 14 мая в Душанбе пройдет первый Фестиваль культуры иностранных студентов. Инициатором мероприятия выступает Комитет по делам молодежи и спорта страны.

По данным комитета, в фестивале примут участие студенты из различных стран мира, которые обучаются в вузах Таджикистана.

Свои культурные программы, в том числе песни и танцы представят студенты из Афганистана, Китая, Японии, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Индии, Туркменистана, России и Турции.

Свое мастерство также покажут и таджикские студенты.

Фестиваль проводится с целью солидарности молодежи мира в рамках Дня молодежи Таджикистана, который отмечается ежегодно 23 мая.

Фестиваль будет проходить в Амфитеатре Парка культуры и отдыха имени Фирдавси. Начало мероприятия в 18.00.

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