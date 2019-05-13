Международный турнир по теннису «Tajikistan Open», проходивший в Душанбе, завершился победой зарубежных спортсменов.

Соревнования, проходившие на теннисных кортах Центрального стадиона среди юношей и девушек, подошли к концу. В них приняли участие более 100 теннисистов из 15 стран.

Согласно международному рейтингу, некоторые участники на этом турнире выступали в основном раунде, другие боролись в квалификационных состязаниях за выход в основной этап.

Таджикистан представили в соревнованиях среди юношей Мараматшо Аёмбеков, Хушбахт Каримов, Саддам Хусейн, Исам Шарифов, Аминджон Абдуллоев, Бахтиёр Исроилов, Ромеш Музаффари, Шохджахон Акрамалиев, среди девушек – Наргиза Яхъяева, Диана Иванихина, Камила Урумбаева и Мехрона Караева.

По итогам состязаний победу среди юношей одержал польский теннисист Ян Вандемайер. В финальной игре он победил Азиза Додобаева из Узбекистана со счетом 2:1. Среди девушек золотую медаль завоевала узбекская теннисистка Ситора Нурмуродова, победившая в финале свою соотечественницу Севил Юлдошеву со счетом 2:0.

Вслед за турниром «Tajikistan Open», с 11 мая в Душанбе начались соревнования за Кубок Федерации – «Fed Cup» - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе.

Оба турнира входят в 5-ю категорию системы соревнований Международной федерации тенниса ITF. За участие каждому теннисисту присваиваются рейтинговые очки.

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