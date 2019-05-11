В Узбекистане ввели ряд новых требований при продаже мяса: его нельзя продавать на открытых прилавках и транспортировать в обычных авто.

Это предусмотрено постановлением правительства, которым утверждены Ветеринарно-санитарные нормы и правила производства, хранения и продажи продуктов и сырья животноводства (№ 386 от 08.05.2019 г.), сообщает Подообно.уз.

В частности, не разрешается продажа мясных продуктов в следующих случаях:

– повешенных на крючке в комнате или на воздухе, или открыто оставленных на земле (на открытом ряду);

– если забой произведен не в специализированных или мини забойных предприятиях;

– доставка произведена неустановленными транспортными средствами;

– отсутствия ветеринарных документов;

– отсутствия формы № Ф-200 у специализированного предприятия по забою;

– отсутствия заключения ветеринарно-санитарной экспертизы;

– если ноги и голова покрыта шерстью, птица не ощипана;

– отсутствия в единой электронной базе мяса, с гарантированной ветеринарно-санитарной безопасностью.

Кроме того, в соответствии с документом, пол, посуда транспорта, предназначенного для перевозки мяса и мясных продуктов должны быть гладкими, удобными для чистки и дезинфекции и сделаны из материалов, которые не влияют на качество продукта и здоровье потребителей.

Температура молока при перевозке вместо последующей обработки и до процесса последующей обработки должна быть в пределах 8°С. Цистерны молока должны быть вымыты и продезинфицированы после каждого полного слива молока.

В объектах по производству рыбы должны быть водонепроницаемые, удобные для чистки, дезинфекции, удобные для слива воды напольные покрытия, установки, обеспечивающие слив воды.

Рыбные продукты должны храниться в чистой, холодной воде вдоль борта корабля не более трех дней.

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