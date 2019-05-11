В Узбекистане открыли доступ к ряду заблокированных средств массовой информации, как местных, так и иностранных. Среди них – сайт информагентства «Фергана». Об этом на своей странице в Facebook сообщил Комил Алламжонов, директор Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана, пишет 10 мая ИА Фергана.
«Как было ранее заявлено, Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан изучило факты затрудненного доступа к некоторым зарубежным новостным веб-ресурсам, которые были озвучены Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлемом Дезиром.
По итогам изучения, были выявлены определенные технические неполадки, которые препятствовали полноценной работе указанных веб-ресурсов в Узбекистане, и приняты соответствующие меры по их устранению.
С 10 мая будет восстановлен полный доступ таким веб-ресурсам, как «Voice of America», «Amerika ovozi», «BBC Uzbek», «Deutsche Welle», «Amnesty International», «Human Rights Watch», «Reporters sans frontieres», «Eurasianet.org», «AsiaTerra», «Fergana Agency», «Centre1», «Uzmetronom» и другим зарубежным новостным веб-сайтам.
Особо хочу отметить, что Глава государства постоянно подчеркивает необходимость обеспечения свободы слова и информации в республике.
В соответствии с этим, Агентство продолжает деятельность, направленную на укрепление статуса журналистов, развитие средств массовой информации и гражданской журналистики, совершенствование правовой базы, повышение прозрачности и открытости государственных органов.
Вместе с тем, хотим призвать зарубежные СМИ и в целом журналистское сообщество придерживаться в своей деятельности принципов профессиональной журналистской этики, не использовать непроверенную и предвзятую информацию, а также не допускать распространения необоснованных слухов и домыслов», – написал Комил Алламжонов (орфография сохранена).
По просьбе редакции корреспонденты «Ферганы» в Узбекистане проверили доступ к указанным сайтам: все работает и открывается без проблем.
Таджикистан не откликнулся
Между тем, в Таджикистане продолжают оставаться заблокированным несколько новостных ресурсов, в том числе и сайт медиа-группы "Азия-Плюс": доступ на ресурс возможен только через VPN.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир ранее призвал власти Таджикистана восстановить доступ к многочисленным веб-ресурсам, включая онлайн-СМИ, социальные платформы и службы Google в стране.
«Я обращаюсь к властям с призывом предоставить гражданам полный и неограниченный доступ к новостным интернет-СМИ, как национальным, так и международным, а также социальным платформам и поисковым системам. Не может быть свободы выражения мнений и свободы информации без беспрепятственного доступа в интернет», - сказал Дезир.
Однако его призыв не был услышан.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Как вернуть к нормальной жизни таджикских детей, возвращенных из Ирака?
Назарбаев наградил Алишера Усманова орденом «Достық»
Музыка без границ. Таджикистан в 19-й раз отметит День шашмакома
В Узбекистане запретили продавать мясо на открытых прилавках
Работники ОАО «Азот» более трех лет не могут получить зарплату
В Москве открыли мастерские для поэтов и музыкантов из Центральной Азии
«Репортеры без границ» призвали Касым-Жомарта Токаева отказаться от «репрессивных методов» его предшественника
Путин забросил 8 шайб в матче. Соперники даже не делали вид, что хотят помешать
СМИ: Туркменистанцы не постятся в Рамадан из-за дороговизны продуктов
Генпрокуратура Украины допросила Порошенко по делу о гибели людей на Евромайдане
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста