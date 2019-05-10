Молодежная сборная Таджикистана (U-19) по футболу в отборочном турнире чемпионата Азии-2020 сыграет со сборными Сирии, Ливана и Мальдив. Юношеская сборная нашей страны встретится с командами Иордании, Непала, Шри-Ланки и Кувейта.

В штаб-квартире Азиатской футбольной Конфедерации в Куала-Лумпуре прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Азии-2020 среди молодежных сборных до 19 лет. По ее итогам молодежная сборная Таджикистана оказалась в группе «С», где встретится с командами Сирии, Ливана и Мальдив, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

В отборочном турнире чемпионата Азии примут участие 46 команд, которые по итогам жеребьевки были разделены на 11 групп.

По итогам отборочного раунда победители групп, а также 4 команды, занявшие вторые места в своих группах с наилучшими показателями, выйдут в финальную часть молодежного чемпионата Азии.

Отборочный турнир в группе «С» пройдет с 6 по 10 ноября в Душанбе.

Место проведения финальной части чемпионата Азии-2020 среди молодежных сборных до 19 лет пока не определено. В случае если хозяин азиатского первенства в отборочном турнире займет первое место в своей группе (или окажется среди четырех команд, которые заняли вторые места в своих группах с наилучшими показателями), то пятая команда среди лучших вторых мест получит путевку в финальный этап турнира.

В Куала-Лумпуре состоялась также жеребьевка отборочного турнира чемпионата Азии-2020 среди юношей до 16 лет. По ее итогам юношеская сборная Таджикистана оказалась в группе «А». Соперниками нашей сборной будут команды Иордании, Непала, Шри-Ланки и Кувейта.

Отборочный турнир в группе «А» пройдет с 14 по 22 сентября в Иордании.

В отборочном турнире юношей также примут участие 47 команд, которые по итогам жеребьевки были разделены на 11 групп. По итогам отборочного раунда победители 11 групп, а также 4 команды, занявшие вторые места в своих группах с наилучшими показателями, выйдут в финальную часть чемпионата Азии-2020.

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