АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12 МАЯ 2019 ГОДА

- «Женская академия Душанбе» проводит тренинг «Конфликт - трамплин для личностного роста». Он начнется в 10:00 по адресу ул. М. Турсунзаде, 45. Ведущая тренинга в г. Душанбе: Наргиз Назарова - Выпускница Высшей Школы Практической Психологии, психолог-консультант, автор и ведущая тренингов, ведущая трансформационных игр. Стоимость: 150 сомони.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 12 МАЯ

Всемирный день медицинских сестер.

1958 – Впервые представитель Таджикистана стал чемпионом мира – им стал Анатолий Тилик, стрельба из армейской винтовки.

2016 - Официальная церемония начала реализации проекта по перетоку электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан (CASA-1000) прошла в Турсунзаде. В церемонии приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, а также глава правительства национального единства Афганистана Абдулло Абдулло.

архивное фото пресс-службы президента РТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 12 МАЯ

1927-2001 – Родилась Народная артистка Таджикистана Барно Исхакова.

1937 – Родился эстрадный певец, основатель первого эстрадного ансамбля «Гульшан», Народный артист Таджикистана Орифшо Орифов.

1951 – Родился доктор юридических наук, профессор, государственный деятель Шавкат Исмаилов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 30-35 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах 10-15 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 21-26 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 31-33 тепла.

По Бохтару – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 23-25 тепла.

По Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 30-32 тепла.